El Cambados pega primero en Burgáns (2-0)

El Juventud Cambados dio el primer paso en firme en su camino hacia la 3ª RFEF, imponiéndose con un 2-0 frente al Negreira en un encuentro intenso disputado en Burgáns. El equipo local, respaldado por una afición volcada, firmó una actuación sólida y llena de intensidad que pudo haberse traducido en una renta aún mayor.

Desde el pitido inicial, los cambadeses marcaron el ritmo del partido con una presión alta y constante. Aunque el Negreira no tardó en mostrar sus cartas con una acción combinada entre Juan y Gonzalo que fue bien neutralizada por Fran, el dominio fue claramente local. Las llegadas se sucedían con protagonismo para Dieguito, Tiko y Jacobo, mientras que Diego Iglesias rozaba el gol con un potente disparo lejano que se fue alto.

Una de las ocasiones más claras de la primera mitad llegó con un cabezazo de Batallón que se estrelló contra el poste. El Negreira, por su parte, trataba de sacar provecho de las jugadas a balón parado, y estuvo cerca de abrir el marcador tras una falta lateral que rozó el remate en el área pequeña. Pese a las múltiples tentativas de los de Pénjamo, el primer tiempo concluyó sin goles, dejando en el ambiente cierta frustración por la falta de acierto.

Espectacular ambiente el vivido en Burgáns. / Noé Parga

Tras el descanso, el guion del partido no cambió demasiado. Los locales mantuvieron la intensidad y siguieron generando peligro. Jose, portero visitante, tuvo que emplearse a fondo en varias ocasiones, especialmente ante un disparo de Diego Iglesias que parecía destinado a romper el empate. Finalmente, el propio Iglesias rompió la igualdad con un disparo cruzado que hizo estallar a la grada y empezar a fraguar la sorpresa en Burgáns.

El gol no frenó el ímpetu del Cambados, que buscó ampliar distancias. Jacobo y Dieguito tejieron una gran jugada que no acabó en gol por una nueva intervención de Jose. La insistencia tuvo recompensa cerca del final, cuando el árbitro señaló penalti a favor de los locales tras una acción polémica en el área. Paco Reigosa asumió la responsabilidad y no falló desde los once metros, sellando el 2-0 que deja un panorama muy optimista de cara a la vuelta.

El partido se jugó con aroma de final. / Noé Parga

La recta final del choque no estuvo exenta de tensión. Tiko, ya desde el banquillo, vio la tarjeta roja tras un encontronazo con un jugador del Negreira que lo empujó, provocando una caída aparatosa que terminó con él sobre una nevera portátil. Esa expulsión lo dejará fuera del partido de vuelta.

A pesar de las oportunidades finales malogradas por Fran Matos y Ramón, el Juventud Cambados cerró un partido serio y eficaz que lo deja con ventaja en la eliminatoria. El siguiente reto será defender o ampliar esta renta en el siempre complicado campo del Negreira.

Ficha del partido:

2-0

J. Cambados - Negreira

J. CAMBADOS: Roberto Pazos; Bata, Brais, Fran, Álex Fernández, Edi Valverde, Seydou, Dieguito (Paco Reigosa, min. 82), Diego Iglesias (Zalo, min. 87), Tiko (Ramón, min. 65) y Jacobo (Fran Matos, min. 82).

NEGREIRA: Jose, Nico (Xabi Sánchez, min. 70), Colón, Ángelo, Lagares (Joseph, min. 80), Alberto Freire, Juan Sanin, min. 70), Gonzalo, Antón, Miguel, Juan Diego (Ferreiro, min. 70).

GOLES: 1-0, min. 73: Diego Iglesias; 2-0, min. 89: Paco Reigosa, de penalti.