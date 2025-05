El Sigaltec se queda sin la guinda a una gran fiesta en el pabellón Sara Gómez (58-68)

El Ulla Oil Rosalía frustró la fiesta del baloncesto vilagarciano en el pabellón Sara Gómez. El Sigaltec no pudo superar a un conjunto compostelano que controló el ritmo de juego durante toda la segunda parte de la mano de un Iago Rodríguez magistral en la dirección y en la anotación.

Con más de 800 personas en las gradas, el arranque respondió a los patrones de juego habituales de los de Luis Gabín. A ello sumaron el acierto de un Pablo Fernández espectacular desde la larga distancia con tres triples consecutivos. Parecía el Sigaltec en su salsa logrando encender a su afición.

Enfrente, los de Lalo Foira tardaron en tomarle el pulso al partido. Su mejor anotador, Carlos Gil, no estaba siendo capaz de encontrar ventajas, pero el juego interior se convirtió en el salvavidas con el que agarrarse en el marcador. El control del rebote en los dos tableros hizo que el partido bajase poco a poco su velocidad. Eran mínimas las ocasiones en las que los locales podían correr y el ritmo bajaba a muchas situaciones de 5x5 donde los compostelanos se encontraban mucho más cómodos.

La grada se volcó en el apoyo a los de Luis Gabín. / Noé Parga

Un momento clave llegó con el 26-15. El Sigaltec estaba en la buena ola, pero fue cuando Iago Fernández sacó la batuta para volver a igualar el partido. Además, el acierto desde la larga distancia de los locales empezó a brillar por su ausencia. Empezaban a atisbarse como ciertas prisas ante un rival que iba ganando enteros con un juego mucho más físico. Tanto fue así, que a la llegada del descanso la ventaja era visitante tras un parcial de 3-16 en apenas 6 minutos.

Con la clara intención de cambiar la dinámica, volvieron los de Luis Gabín del vestuario dispuestos a aumentar la energía. Pablo Fernández trataba de generar situaciones de transición con las que volver a dominar el juego, pero enfrente había un rival que evitó ese escenario con buenas acciones defensivas y fortaleza en cada contacto.

Pablo Fernandez volando hacia el aro del Rosalía. / Noé Parga

La sensación de no poder dominar el juego generaba ansiedad en los vilagarcianos. Las selecciones de lanzamiento no estaban siendo las mejores y el acierto no aparecía por ningún lado. Todos los triples llegaron en la primera parte para terminar el duelo con un bajísimo porcentaje de 6 aciertos de 32 intentos.

A base de tiros libres y canastas elaboradas, el Ulla Oil Rosalía pegó un estirón en el marcador coincidiendo con el inicio del último cuarto (46-55). A base de orgullo, rotaciones y mucho esfuerzo, el Sigaltec se situó a 6 puntos (56-62) con poco más de 3 minutos para el final. Ahí fue cuando algunos tiros afortunados de los visitantes y la maestría de Iago Fernández ayudaron a certificar una victoria y un título de 1ª Autonómica que dejó helado el pabellón Sara Gómez.

Óscar Castaño en un lanzamiento en la segunda parte. / Noé Parga

Ahora, el Sigaltec tendrá que desplazarse a Palencia para disputarse con otros dos equipos más del noroeste peninsular una plaza más para jugar el próximo curso en la ansiada 3ª FEB.

Ficha del partido:

58-68

Sigaltec - Ulla Oil Rosalía

SIGALTEC: Álvaro Rodríguez (-), Martín Chorén (8), Jorge Rodríguez (-), Óscar Castaño (12), Pablo Fernández (16) –quinteto inicial– Raúl Santórum (5), Víctor Arufe (-), Gustavo Andújar (2), Pedro Sabugueiro (7), Dani Rey (-), Aarón Monteagudo (1) y Adrián Kovac (7).

ULLA OIL ROSALÍA: Carlos Valdés (10), Iago Fernández (20), Antón Cerdeira (2), Carlos Gil (10), Jorge Fernández (8), –quinteto inicial– Lucas García (3), Andrés Blanco (-), Josué Mújica (2), Álvaro Bellón (-) y Antón Soto (13).

PARCIALES POR CUARTOS: 19-15; 16-22 (35-37); 9-14 (44-51); 14-17 (58-68).

INCIDENCIAS: Cerca de 900 personas en el pabellón Sara Gómez. Final de la 1ª División Autonómica.