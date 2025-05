Arousa certifica siete plazas internacionales

El piragüismo arousano demostró esta semana en Verducido que tiene relevo generacional. Lo hizo durante la disputa de los selectivos júnior y sub-23 para el Europeo de Pitesti (Rumanía) y el Mundial de Montemor-O-Velho (Portugal), donde seis palistas consiguieron hacerse con varias de las plazas que había en juego.

En la categoría júnior destacaron las victorias de Silvia Gago (Náutico O Muíño de Ribadumia) en el C-1 500 femenino y de Raúl Fernández (As Torres Romaría Vikinga de Catoira) que se garantizan su presencia en esta prueba en las dos citas internacionales. Además, en la categoría femenina Marta Castiñeiras (As Torres Romaría Vikinga) y Lara Remigio (Naútico O Muíño Ribadumia) también ganan plaza en alguna de las embarcaciones de equipo en ambas citas al finalizar tercera y cuarta respectivamente. Lo mismo ocurre con Jairo Zurita, de As Torres, que finalizó en la tercera posición. Todos ellos volverán a jugarse otra plaza hoy, durante la celebración de la II Copa de España, en la distancia del C-1 200.

También en la categoría juvenil, la cambadesa del Cofradía de Pescadores de Portonovo, Sofía Parada, abrió las puertas a su participación en ambas citas integrada en alguno de los barcos de equipo que se formen.

En la categoría sub-23, el vilagarciano Pedro Torrado (As Torres Romaría Vikinga de Catoira) también estará presente en Pitesti y en Montemor. El jueves, el de As Torres obtenía su clasificación en la distancia de 500 metros al finalizar en la tercera posición del selectivo. Ayer repetía esa clasificación, pero como representante del C-1 1.000 al conseguir la victoria.

Todos ellos, a los que se sumará una nutrida representación de clubs de la comarca, regresarán hoy y mañana a Verducido para la disputa de la II Copa de España, donde todavía quedan lagunas plazas en juego.