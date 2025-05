Rubén Abal se postula como alternativa a la presidencia del Arosa

Rubén Abal, empresario y profesional vinculado al deporte y al fútbol, ha anunciado públicamente su intención de liderar una alternativa a la actual directiva del Arosa presidida por Manuel Abalo, quien lleva 15 años al frente de la entidad. «El Arosa necesita energía, estructura y proyecto. Y aquí hay personas dispuestas a asumir esa responsabilidad», afirma a la espera de la asamblea general ordinara de este domingo en Fexdega (11.30 horas).

Abal explica que su propuesta nace tras años observando un desgaste progresivo del club, especialmente acentuado en las últimas temporadas. «Después del partido ante el Alondras, vi al presidente y a su directiva muy solos. Al ver en prensa que se planteaba dejar el cargo, decidí llamarlo para ofrecerme a asumir el relevo», señala. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada. «En la primera conversación todo fueron buenas palabras, pero cuando volví a insistir, me dijo que yo era un problema para el club, llegó a amenazarme y ahí supe que algo no estaba bien».

Pese a las tensiones, Abal quiere trasladar a los socios que su candidatura es firme y que no se trata de una aventura personal. «Tengo una red de colaboradores de más de 20 personas y un equipo de trabajo estructurado. No es una idea improvisada. Si la actual directiva quiere agotar su mandato, perfecto. Pero el socio debe saber que hay relevo y si hay que esperar dos años, esperaré».

El domingo el Arosa celebrará su asamblea de socios en Fexdega. / Iñaki Abella

El plan que lidera Rubén Abal plantea una transformación profunda del Arosa basada en la profesionalización, la transparencia económica, el fortalecimiento de la cantera y la estabilidad estructural. «El club necesita una dirección clara, no solo alimentar al primer equipo. No hay patrimonio, no hay ciudad deportiva, no hay fundación. Se ha vendido humo durante años», denuncia.

Su propuesta incluye un horizonte de crecimiento a cuatro años con el objetivo de consolidar al equipo en 3ª RFEF y aspirar al ascenso a 2ª RFEF, pero «con garantías y estructura. No se puede subir para luego bajar. Hay que darle medios a la base y planificar una transición natural de jugadores hacia el primer equipo».

Abal critica la opacidad actual de las cuentas del club y asegura que, en caso de asumir la presidencia, realizará una auditoría y pondrá en marcha un modelo profesional. «En 3ª RFEF necesitas al menos cinco empleados en administración y gestión deportiva. No se puede seguir trabajando gratis con exigencias profesionales. La exigencia debe ir acompañada de estructura».

A sus 31 años, Rubén Abal ha desarrollado una carrera vinculada al deporte y la gestión. Graduado en Periodismo y ADE, con un máster en Dirección y Gestión Deportiva, trabajó en clubes como el Leganés o el Atlético Pinto y fundó su propia agencia de representación y consultoría deportiva. También está vinculado al mundo empresarial como propietario de franquicias de restauración en Vigo y una próxima en Santiago, y forma parte de la Asociación de Jóvenes Empresarios.

«Mi vida no necesita al Arosa, pero lo hago por cariño al club. Empecé a los 17 años llevando las redes sociales. Es el equipo de mi vida y sé que se pueden hacer las cosas mejor», afirma. Su experiencia, dice, le permite «automatizar procesos, delegar, generar ingresos y crear estructura».

Abal quiere profesionalizar la gestión del club. / Iñaki Abella

Rubén Abal quiere hablarle directamente al socio: «El Arosa es suyo. No es una sociedad limitada ni una empresa privada. Hay que escuchar a la masa social, recuperar su implicación y construir juntos». Además, ha denunciado públicamente haber sido amenazado por Manuel Abalo tras ofrecerse a facilitar una transición pacífica. «Me llamó mal arosista, me dijo que hablaría mal de mí. No voy a tolerar ese tipo de actitudes. El Manolo que conocí hace años no es el mismo de ahora».

Sobre su relación pasada con Francisco Vázquez, socio expulsado de la entidad en asamblea, Abal aclara que fue una figura que le ayudó en Madrid y al que acompañó en su candidatura a la presidencia del Arosa, pero que su vinculación con él es nula desde hace años.

A corto plazo, su objetivo es compartir su proyecto con los socios y prepararse para asumir el reto si se abre la oportunidad, ya sea ahora o en dos años. «Estoy aquí para sumar con humildad, para escuchar y para construir con visión de presente y de futuro. No hay directivas infalibles, pero sí hay formas de trabajar con rigor y con cabeza», concluye.