El Cambados cae con honor en Pasarón

Rubén Cormes «Pénjamo» era un técnico dolido por el resultado, pero orgulloso de haber guiado al Juventud de Cambados a una final. En su valoración de lo que fue el choque señaló que «en la primera parte nos crearon dos ocasiones claras porque nos cogieron desajustados, sobre todo en sus inicios. No estábamos siendo precisos con balón, sobre todo en la zona de tres cuartos. Encontrábamos ventaja, pero no estuvimos finos para finalizar jugadas».

Añadió que «se cumplió el plan de llegar vivos al tramo final. Fue ahí donde quisimos acelerar el partido con los cambios, pero no acabamos de estar precisos. Tuvimos antes del gol el remate al larguero, pero no tuvimos la suerte necesaria».En conclusión, apuntó que «muy orgullosos de haber llegado hasta aquí. No nos llevamos el título, pero estoy muy agradecido del trabajo de todos y del esfuerzo que hicieron durante la semana para disputar las eliminatorias y que todo el mundo estuviese enchufado. Pedir disculpar a la afición por no poder levantar el título, pero seguiremos peleando».