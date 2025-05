Carlos Pacheco: «Hay una minoría de la afición que fue irrespetuosa y nosotros somos personas antes que futbolistas»

Carlos Pacheco ha querido salir al paso como capitán y portavoz de la plantilla del Arosa tras la decepción de no haber cumplido las expectativas para las que fue configurada la plantilla el pasado verano. Son muchos los que apuntan a los propios jugadores como los principales responsables del fracaso deportivo, una cuota de responsabilidad de la que no rehuye el propio futbolista.

«Nada más acabar el partido del domingo nos invadió a todos una tristeza inmensa. En mi caso no era capaz ni de hablar, se me venía a la cabeza toda la gente que está detrás apoyando al equipo y fue un momento muy duro», señaló el jugador pontevedrés.

Cuestionado acerca de las causas que pueden subyacer a la insuficiente sexta posición en la tabla, Pacheco reconoce que «fue una cuestión de fútbol y de cabeza. Quizá nos pesaron las expectativas y no estuvimos a la altura en muchas fases de la temporada. Somos muy conscientes de ello y de que solo podemos pedir perdón a mucha gente por no haber dado lo que se esperaba de nosotros».

Los tres entrenadores que pasaron por el banquillo llevan el foco del problema al rendimiento de la plantilla. En este sentido, Pacheco no admite paños calientes y reconoce que «somos los primeros en hacer autocrítica, pero fue la temporada más atípica que recuerdo. No es fácil vivir situaciones en las que no eres capaz de dar el rendimiento que de ti se espera. Eso es algo que cada futbolista a su manera, incluso los hubo que estaban sobrepasados, pero a base de la fortaleza del grupo fuimos capaces de revivir varias veces a pesar de que fallamos una vez más en el partido decisivo».

El defensa arlequinado reconoce sentirse muy dolido por no haber conseguido el objetivo. / Noé Parga

Respecto a ese duelo ante el Alondras en el que la victoria aseguraba la quinta plaza y la disputa del play off, el capitán arlequinado reconoce que «fueron 90 minutos que resumieron toda una temporada. Hubo errores, hubo orgullo, pelea, pero acabamos con una decepción enorme».

La reflexión de Pacheco también le lleva a afirmar que «tenemos una afición de otra categoría y duele no estar a su altura, pero también hay una pequeña minoría que parece que se alegra de que el Arosa no cumpla sus objetivos. Con esos, sinceramente, estoy muy dolido. No salieron las cosas bien, pero hubo alguna gente que me pareció irrespetuosa. Hubo cosas que pasaron y no todo vale en el fútbol. Y prefiero hacer esta reflexión desde la derrota porque no soy ningún ventajista, pero somos personas antes que futbolistas y no se puede hacer daño con comentarios malintencionados».

Acerca de si el vestuario entendería que hubiese una «limpia» en la plantilla actual de cara al próximo curso, Pacheco entiende que «el club estará siempre en su derecho de hacer lo que quiera. Si entiende que esa es la solución habrá que acatarlo y seguir hacia adelante, pero soy de los que cree que hay una base de equipo que es muy buena y que el próximo año va a tener más hambre que nunca».

Tras la que fue su quinta temporada como arosista, el defensa arlequinado reconoce que ahora toca un periodo de reflexión para ver el devenir de los acontecimientos, pero con el ánimo de revancha muy presente.