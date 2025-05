Empate a decepción en A Lomba

Decepción, lágrimas y un absoluto silencio en la grada. Así que quedó a Lomba cuando finalizó el partido entre el Arosa y el Alondras, un empate a tres tan espectacular en su concepción como estéril para el futuro. El motivo no era otro que lo ocurrido en Betanzos, donde el Noia obtenía un tanto en el 86 que le abría las puertas de la quinta plaza de par en par, enfrentándose en la primera eliminatoria al Estradense.

Pese a todo lo que se jugaban los locales, que eran el único de los tres equipos implicados en esa lucha que dependía de su mismo, salió totalmente apático en los primeros treinta minutos, donde recibió un gol y pudo recibir varios más. Tuvieron la suerte los arlequinados de tener un delantero como Comparada, que consiguió la igualada antes del descanso. La segunda mitad ya fue un descontrol en el que pudo caer de cualquier lado, aunque el que fue siempre a remolque fue el Arosa.

Luis Lemos cons8uela a Noel Chaves sobre el césped de A lomba. / Noé Parga

El Alondras entró mejor el partido, mostrando mayor profundidad y cerrando los espacios por dentro al Arosa. Apenas había transcurrido un minuto cuando David Conde tuvo que despejar con apuros a los pies de Roi Tato y, en el fuera de banda posterior, el saque se acabó complicando tanto que estuvo muy cerca de colarse en la portería arousana. La siguiente ocasión volvió a caer del lado visitante en una internada de Pablo Goitía cuyo disparo acabó en el lateral de la red.

Fueron solo avisos de las intenciones del Alondras que en el minuto 6 se pondría por delante. Fue en una jugada en la que Ube se fue de todos cuantos le salieron al paso, ganó la línea de fondo y la puso en el corazón del área para que Roi Tato fusilase a David Conde y adelantase a los visitantes. Lo malo para los de Cangas es que el Noia ya se había puesto por delante en Betanzos y el tanto no les servía para entrar en el play off.

Del Arosa, tan solo una internada de Martín Diz en los primeros quince minutos que fue despejada por la defensa sin grandes problemas, muy poco bagaje para lo que estaba en juego. David Conde tuvo que atrapar un buen disparo de Pablo Goitía en el 19, una muestra del dominio que mantenían los de Cangas sobre el juego ante un Arosa totalmente inoperante y atenazado por los nervios.

No fue hasta las media hora de juego cuando parecieron despertar los arlequinados, elevando la presión y lanzando a sus bandas, especialmente la derecha, con Carlos Torrado y Martín Diz. No daba la sensación de peligro el Arosa en ninguna de sus acciones pero llegaría una jugada aislada, un despeje que el balón le cae a Álex Comparada, cuerpea con el rival, que no se atreve a meterle el pie, gana la línea de fondo y lanza un disparo que acaba superando a Brais Pedreiro para establecer el 1-1 y regresar a puesto de play off, ya que el Betanzos había igualado la contienda con el Noia. Tan solo un minuto después pudo ser el 1-2 en un fallo en el despeje permitió que el Alondras dejase solo a Manufre, pero su disparo fue atrapado por David Conde. La respuesta fue un disparo durísimo de Hugo Villaverde que Brais despejó antes de que se colase en la escuadra. Eran los mejores momentos de los arlequinados y cerca estuvo Martín Diz de aprovechar la marea y anotar el segundo, pero disparó a las manos de Brais Pedreira.

Apenas habían transcurrido un par de minutos desde el inicio de la segunda parte, cuando una pérdida de balón en el centro del campo permitió a Pablo Goitía avanzar sin oposición. El extremo morracense acabó plantándose solo ante David Conde para superarle con un disparo cruzado y establecer el 1-2. Con ese resultado eran los de Cangas los que accedían al play off. Goitia volvió a disparar fuera tras desviar un defensa y en el saque de esquina marcó Diego, pero fue anulado por el colegiado por una infracción previa.

Iñaki Martínez anotaba el 2-2 que le servía al Arosa para soñar con disputar el play off. / Noé Parga

Al Arosa no le quedaba otra que despertar y lo hizo acercándose en varias ocasiones a la meta de Brais. Sin embargo, la igualada no llegaría hasta el minuto 61, en una gran jugada de Iñaki que habilitó a Hugo Villaverde para el disparo. Este lo despejó con muchos apuros Brais y el balón cayó a los pies de Iñaki que, aunque escorado, la envió al fondo de las mallas devolviendo al Arosa a puesto de play off de ascenso. El Arosa comenzó a gustarse con el balón y pudo ponerse por delante en una bonita jugada que culminó Comparada, con Brais evitando el gol con el pie. En la mejoraría arlequinada se notó la entrada de Iñaki Martínez, que revolucionó el partido desde la banda derecha. Brais volvió a ser determinante con un vuelo espectacular para evitar el tanto de Javi Rey a la salida de un córner evitando el tercero.

La entrada de Rivera ayudó a dinamizar el juego local y el Arosa extendió todavía más su dominio, pero faltaba el gol que se necesitaba para cerrar la clasificación al play off. No se hizo y se acabó pagando. Corría el minuto 83 cuando el Alondras volvía a percutir por su banda derecha, con un centro al corazón del área que Fran López, en el primer balón que tocaba, enviaba al fondo de las mallas. Pablo Goitía pudo sentenciar, pero se encontró con David Conde. A partir de ese momento, el Arosa comenzó a colgar balones al área visitante buscando un milagro que se complicaba con el segundo tanto del Noia en Betanzos. Martín Diz marcaba un golazo en el descuento para igualar, pero no alcanzaba para el objetivo, se necesitaba uno más. Pero nunca llegó. A partir de ese momento, el campo de A Lomba fue un funeral, con los jugadores de los dos equipos tirados en el suelo y con los aficionados callados rumiando lo cerca que se habían quedado del play off mientras escuchaban por los transistores la fiesta desatada en Noia.

A Lomba presentó una gran entrada para el encuentro con el Alondras. / Noé Parga

Luis Lemos: «No entramos nada bien en el partido»

No querían que así fuese, pero el de ayer fue el último partido de esta temporada para el Arosa, un encuentro en el que el técnico arlerquinado, Luis Lemos, consideraba que «no entramos nada bien en él, muy mal ubicados y llegando tarde a las acciones de disputa». El tanto del Alondras supuso un severo mazazo para el equipo arlequinado del que tardó mucho en recuperarse, un tiempo en el que el Alondras estuvo cerca de cerrar el partido, aunque el Arosa supo recuperarse, pero «es muy difícil ganar si te ves tres veces por debajo en el marcador», explicaba Lemos.En la segunda mitad, sin necesidad de arriesgar «debemos hacer mucho más daño del que hicimos, es más, incluso pudo sentenciarnos el Alondras, pero acabaríamos empatando el encuentro» con un tanto de Martín Diz en el descuento.El técnico compostelano también se mostraba muy claro sobre la situación que se vivía en su vestuario tras acabar el encuentro: «están muy jodidos, no es una buena visión la del vestuario». En cuanto a su futuro, Lemos no quiso adelantar acontecimientos y aseguró que «ahora no pienso en seguir aquí, hay que dejar pasar varios días, sabíamos de las expectativas que había aquí, pero finalmente no conseguimos meternos».