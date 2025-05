Todo o nada para el Arosa en A Lomba

El Arosa se juega la posibilidad del play off en una especie de todo o nada a tres bandas en el que una victoria le asegura ese objetivo ya que es el único de los tres implicados que depende de sí mismo. De ello es consciente el técnico arlequinado, Luis Lemos, que ayer insistía en ese hecho: «somos los únicos que dependemos de nosotros mismos, saldremos a ganar y eso es lo único en lo que pensamos, seguir con la dinámica en la que nos encontramos, olvidarnos de lo que nos rodea y sumar los tres puntos». En caso de que no ocurriese esa circunstancia, el Arosa también es el único con posibilidades de ser quinto, ya que le puede valer el empate pero «en esa posibilidad no pensamos y la valoraremos si ocurre al final del partido, será ahí cuando miremos a ver lo que ocurre Betanzos».

Los otros dos aspirantes a la plaza son el propio Alondras, que necesita ganar el partido y aguardar que le sea favorable el resultado del partido que se juega en Betanzos, donde el Noia, con una victoria y un empate o derrota del Arosa, accedería al play off.

Lemos asegura que sus pupilos se encuentran plenamente concentrados en el encuentro «es lo que sucede cuando llegas a la última jornada dependiendo de ti mismo, libera y te concentras en lo tuyo, el resto no nos influye, salvo que al final de partido se registre una carambola, ya así debemos estar durante los noventa minutos».

El técnico también advierte del rival que se presente en A Lomba, un Alodras que no llega en una gran dinámica de resultados y posiblemente afectado en lo anímico, pero «es un equipo con buenos futbolistas y un buen entrenador, sabe que tiene posibilidades de llegar a la quinta plaza y lo va a intentar en A Lomba seguro, no vamos a tener un partido fácil».

El otro duelo que se disputa en la comarca de O Salnés es el Villalonga-Estradense, un duelo en el que los celestes se juegan la salvación, aunque dependen de otros resultados, y los de A Estrada su puesto en el playoff. Los celestes necesitan vencer y aguardar los resultados de Barbadás o Arteixo para ver si le son favorables. El Estradense necesita el triunfo para asegurarse la segunda plaza.