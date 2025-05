El CSD concede uno de sus premios a Tania Álvarez

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha dado a conocer los nombres de los deportistas a los que reconoce con el Premio CSD-Carrera Dual de 2024, un reconocimiento a todos aquellos deportistas que tienen el doble mérito de destacar en la modalidad que practican y, al mismo tiempo, a nivel académico en todo el Estado español. Entre los galardonados se encuentra la piragüista Tania Álvarez Yates, del Breogán de O Grove, a la que no solo se le reconoce su labor en el deporte con una Mención Honorífica, sino también el esfuerzo que ha mostrado como alumna de la Universidade de Vigo.

Dentro de currículum presentado por la grovense a estos premios, a nivel de estudios en el año 2024, finalizó el Programa de «Doctorado en Educación, Deporte y Salud», cuya tesis doctoral, titulada «Are neuromuscular parameters capable of predicting sport performance in elite kayakers and canoeists?», obtuvo la calificación de sobresaliente Cum Laude con Mención Internacional.

En el plano deportivo, el año 2024 también estuvo plagado de éxitos para la grovense. Destacó su participación a nivel intercional, alcanzando el cuarto puesto en K-2 en el Campeonato del Mundo de Maratón, especialidad en la que ya ha sido campeona. También finalizó en la segunda plaza del Campeonato de Europa de Maratón en el K-1 o el tercer puesto en el K-1 en la 50 edición de la Waterland Marathon en Amsterdan. A ello hay que sumar dos títulos de campeona de España, otro de subcampeona y una medalla de bronce en otro Campeonato de España.

La joven continúa entrenando en el Breogán de O Grove con el objetivo de participar en el Mundial y el Europeo de Maratón, modalidad en la que siempre ha destacado, especialmente en el K-2 formando pareja con la lucense Tania Fernández.