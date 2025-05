El Cortegada inicia el play off con un revés

El play off de ascenso a LF Challenge que se disputa en Vilagarcía no comenzó de la mejor manera para el equipo anfitrión, que acabó sucumbiendo ante Miralvalle en un partido en el que no estuvieron bien en la primera mitad, pero que casi consiguen llevarse en la segunda de la mano de una gran Blanca Manivesa, que se echó el equipo a la espalda. Sin embargo, en la prórroga, las extremeñas se acabaron llevando el partido.

El duelo comenzó igualado, pero pronto las extremeñas se hicieron con el control del encuentro gracias a varios errores de las locales que no ser sentían cómodas sobre el parqué del Sara Gómez de Vilagarcía. El Mariscos Antón Cortegada mejoró en defensa en los últimos instantes, lo que le permitió llegar al final del cuarto con una desventaja de tan solo tres puntos (12-15)

En el segundo cuarto, las vilagarcianas mejoraron de inicio e incluso consiguió acercarse en el marcador, pero pronto las extremeñas ajustaron en defensa y volvieron a castigar los errores atrás de las vilagarcianas, lo aue mle permitió mantener la ventaja en torno a los cinco puntos (19-25). El regreso de los vestuarios no fue bien gestionado por las vilagarcianas ya que se encontraron con un Miralvalle que no solo ajustaba perfectamente en los aspectos defensivos, provocando errores de las locales, sino que mostraba un gran acierto en ataque. El cuarto arrancó con un parcial de 3-12 (24-39). Con Álvaro Fernández desesperado en la banda, las locales sufrían y les costaba encontrar su juego interior en ataque. Traoré aparecía a cuentagotas, a lo que se sumó su tercera falta personal todavía con cuatro minutos y un cuarto por delante. Dos canastas de la propia Treoré y un triple de Blanca Manivesa consiguieron frenar la sangría y devolver a las vilagarcianas al encuentro (31-39)

Con todo por decidir se inició el último cuarto con una mala noticia, la cuarta de Traoré, por lo que tuvo que regresar al banquillo. Sin embargo, Las vilagarcianas conseguían situarse a tan solo 1 punto con una canasta de Gara Jorge a falta de algo más de seis minutos para el final. La remontada la completaba Blanca Manivesa con unha bandeja tan solo unos segundos después (42-41). Ahora eran las vilagarcianas las que ofrecían su mejor juego con un parcial brutal de 18-2, parcial que incrementaba otra canasta de Bernardeco.

El partido entró entonces en un intercambio de golpes que mantenía al Cortegada por delante en el marcador hasta un triple de Morales a falta de 1:25 que igualaba el encuentro (52-52) que acabaría llegando a la prórroga. En los cinco de tiempo extra, Miralvalle se puso por delante y abrió una brecha de cinco puntos que el Cortegada intentó reducir sin éxito para acabar sucumbiendo en la orilla. En el mismo grupo, Bosonit logró superar a Alcorcón, mientras que en el otro grupo, el primer líder es Baloncesto Sevilla, que venció a Romakumura Mataró (47-54), mientras que Maristas hacía lo propio con Claret.