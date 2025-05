Un duelo de tres para el play off

La última jornada de liga en la Tercera RFEF va a resultar de infarto ya que todavía quedan muchas cuestiones que resolverse y uno de los campos en los que habrá transistores o se estarán actualizando, de manera constante, las webs de resultados será A Lomba. La quinta plaza, la última que da acceso a disputar el play off de ascenso no será cosa de los dos equipos que salten al terreno de juego, Arosa y Alondras, sino que hay un tercer invitado que puede dejar a los dos fuera dependiendo de los resultados. Mirando la clasificación, los arlequinados son los que mejor lo tienen sobre el papel, juegan en casa, ante su afición, y aventajan al Noia en dos puntos y al Alondras en tres. Si ganan, los arlequinados son equipo de play off, e incluso, tienen opciones de alcanzar la cuarta plaza, siempre y cuando pierda el Racing Vilalbés en su visita al Polvorín, ya que se igualarían a 57 puntos y el Arosa tiene mejor goal average que su rival.

El problema comienza si en A Lomba se registra un empate ya que habría que mirar a lo que hace el Noia en su visita al colista de la categoría, el Betanzos, una derrota o un empate de los noieses mantendría al Arosa en el play off. Sin embargo, un triunfo del Noia dejaría al Arosa fuera del play off, ambos equipos igualarían a 55 puntos en su casillero y el Noia venció en A Lomba por 0-1 y, en la vuelta, los dos equipos empataron sin goles. La derrota de los arlequinados supondría decir adiós a la clasificación al play off y continuar un año más en Tercera RFEF y el lugar que ocupa en estos momentos el Arosa pasaría a ser del Noia, si consigue vencer al Betanzos, o del Alondras, al tener el goal average ganado a los arlequinados. Consciente de la trascendencia del encuentro, el club se ha puesto como objetivo llenar lo máximo posible A Lomba el domingo a las 12.00, cuando se juega el encuentro. Para ello, los socios podrán retirar dos invitaciones en las oficinas del club desde hoy hasta el próximo viernes en horario de 17.00 a 21.00 horas. El domingo no van a poder retirarse en la taquilla. Con esta iniciativa espera contar todavía con un mayor apoyo del que tiene habitualmente, siendo uno de los campos con mayor afluencia de la Tercera.