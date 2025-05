Arosa y Alondras se jugarán el play off

Todo se decidirá a 90 minutos. Arosa o Alondras serán el último de los equipos que se clasifique para el play off después de la igualada de los arlequinados y de los de Cangas en sus respectivos partidos. Los dos están separados por tan solo tres puntos en la clasificación, pero los de Cangas tienen el goal average ganado tras su victoria en O Morrazo por 2-0. Sobre el papel, los arlequinados lo tienen mejor al servirle también el empate, pero en encuentro será un todo o nada para ambos. Ayer, los arlequinados intentaron llevar el peso del encuentro sobre un terreno de juego muy complicado y ante un rival especialista en el juego directo.

El Arosa salió a dominar el partido en el incómodo campo de A Grela, consciente de que cada balón largo, cada segunda jugada, podía suponer una ocasión de gol debido a las pequeñas dimensiones del terreno de juego. Los arlequinados plantearon de inicio una presión alta que se le atragantó a los locales. Eso les permitía robar muy arriba y tener opciones de centro al corazón del área. En ninguna de las ocasiones hubo puntería, pero gozó de varios saques de esquina peligrosos. La ocasión más peligrosa sería en el minuto 12, en un centro desde la derecha que no pudo rematar Comparada por centímetros.

Tan solo tres minutos después, Martín Diz disparaba desde lejos para obligar al meta local a atrapar en dos tiempos ante la presión de Iñaki. La mayor parte de las jugadas de peligro llegaban desde la banda izquierda, con Pedro Bouzada y Martín Diz causando muchos problemas a sus defensores. Sin embargo, el Silva también tenía sus armas y, en un balón en largo al corazón del área, Diego Lamas se plantó solo ante David Conde, al que superó con un sutil cabezazo. Sin embargo, Carlos Torrado llegó a tiempo para evitar que se abriese el marcador.

El Silva fue asentándose en defensa y el Arosa se quedó sin la fluidez necesaria para atacar al rival. Los arlequinados cayeron en la trampa del juego directo ante un equip que sabe muy bien como defender esas acciones, y más en su campo. David Conde también tuvo que intervenir a un disparo de Diego Lamas, el hombre más peligroso de los coruñeses.

El Arosa dependía de errores ajenos y cerca estuvo de aprovechar uno Comparada. El delantero se aprovechó de la falta de entendimiento de los centrales pero, solo ante el meta coruñés, no supo rematar a puerta. Peor suerte tuvo el delantero en la siguiente jugada, cuando recibió un pase a la espalda de los centrales y su disparo cruzado se fue de un lado a otro de la portería, golpeando hasta en tres ocasiones con los palos pero sin llegar a entrar. Aunque era en jugadas aisladas, el Arosa seguía creando ocasiones antes del descanso. Otra muy clara fue un disparo lejano de Concheiro que desviaron entre Carlos y el larguero.

La segunda mitad comenzó con ambos equipos tanteándose hasta el minuto 49, cuando el saque de un balón largo permitió a un jugador del Silva prolongar de cabeza para Diego Lamas que, solo ante David Conde, fusiló al meta vilagarciano para establecer el 1-0. ElArosa quedó algo tocado con el gol, con un par de errores que pudieron significar el segundo. Poco a poco, volvió a hacerse con el control del balón y Rivera pudo igualar en un disparo desde fuera del área que se envenenó y obligó a Carlos García a una buena parada. El meta volvía a lucirse en un disparo directo de falta de Concheiro mientras Rivera cabeceaba fuera el saque de esquina posterior.

Lemos decidió agitar el banquillo y cambiar de sistema, pasando a tres centrales y ampliando su número de jugadores ofensivos. Los arlequinados se hicieron con el balón y comenzaron a generar por banda. Primero, en una gran jugada de Mario por banda derecha cuyo centro remató Comparada demasiado alto, y después, e otra de Martín Diz por la izquierda que nadie acertó a rematar en la melé que se formó en el interior del área. Fue el preludio de la igualada que llegaría en el minuto 81 en una larga jugada en la que el balón fue de banda a banda hasta que Martín Diz vio el desmarque de Hugo Villaverde que fusiló a Carlos García. El encuentro se descontroló y se convirtió en un ida y vuelta constante en el que el Arosa asumió muchos riesgos atrás, pero ni la delantera del Silva ni el empuje final de los arlequinados sirvieron para modificar el marcador en A Grela.

«No podíamos perder hoy aquí»

El Arosa sigue dependiendo de sí mismo para alcanzar el play off y esa es la mejor conclusión del encuentro disputado en A Grela. Luis Lemos, técnico de los arlequinados, apuntaba al término del encuentro que «ha sido el típico encuentro de mucha disputa, balón parado y segunda jugada de A Grela, un partido en el que creo que estuvimos francamente bien y que en el primer tiempo pudimos haberlo finalizado en ventaja. No lo conseguimos, y un error a balón parado en el inicio de la segunda mitad nos supuso el gol». Reconoce que al equipo le costó ir a remolque, pero que cuenta con piezas para variar el esquema y «asumir muchos riesgos, pero la actitud de los jugadores, tanto de los titulares como de los que entraron, nos ha permitido mantener un ritmo alto de partido hasta lograr la igualada». Apunta que «hoy, aquí, no podíamos perder para seguir manteniendo la ventaja que tenemos con el Alondras para ese último partido.