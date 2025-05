El Villalonga tiene un match ball por la salvación ante el Betanzos

El Villalonga se aferra al partido aplazado que este mediodía disputará en San Pedro (12.00 horas) como salvavidas para salir a flote en la clasificación. Enfrente estará un Betanzos ya descendido, pero que está mostrando un notable rendimiento, acompañado de buenos resultados, en las últimas jornadas.

Independientemente de la situación del rival, a los de Alberto Mariano la necesidad obliga. Ubicados actualmente en la penúltima plaza, lograr los tres puntos ante los betanceiros supondría dar un salto de cuatro posiciones en la tabla hasta el decimotercer puesto.

La oportunidad para los celestes llega después de una dolorosa derrota ante el Somozas. Alberto Mariano no duda en reconocer que «fue un golpe duro. Nos marcaron nada más empezar y tuvimos muchas ocasiones para darle la vuelta. Hicimos puntos en partidos en los que jugamos mucho peor que contra el Somozas».

Al respecto del partido ante el Betanzos, el técnico del Villalonga no elude la responsabilidad: «Es una final para nosotros. El Betanzos está haciendo las cosas muy bien, pero tienen que notar que nosotros nos jugamos mucho más que ellos. Arriesgaremos todo lo que tengamos que arriesgar por hacernos con los tres puntos porque nos va muchísimo en ganar este partido».

Alberto Mariano durante un partido en San Pedro. / Iñaki Abella

Tampoco le cabe duda a Alberto Mariano de la dificultad que supone doblegar a un rival que «está compitiendo aunque no le vaya nada en la clasificación. Conseguir eso es muy difícil y tienen muchísimo mérito». En lo estrictamente futbolístico, el entrenador de los de San Pedro subraya que «juegan a partir de un buen repliegue y no especulan nada atrás. Además tienen futbolistas de buen nivel como Juan de Dora, que está muy en forma, y otros como Ángel y Murilo».

La victoria en Cangas, el empate ante el Polvorín o la ajustada y reciente derrota ante la Sarriana son los tres últimos resultados de un Betanzos que apunta a escollo muy exigente. Por este motivo, Mariano prefiere no especular sobre lo que podría suponer una victoria: «Cuando piensas en lo que puedes ganar no vale de nada si no lo consigues». Para quien sí tiene un absoluto agradecimiento el técnico es para su afición: «Es impresionante todo lo que nos están ayudando».