Los errores propios lastran al Asmubal

El Inelsa Solar Asmubal cayó en Lleida condicionado por dos momentos claves en la primera parte. Primero, el 6-1 de salida que les endosó un Lleida, más enchufado de partida. Y luego, en el min. 17, cuando con un 10-5 en el marcador, la pareja arbitral, en una decisión muy rigurosa, expulsó con roja directa a la pivote y capitana meañesa Carol Fajardo. Acaeció en una acción defensiva, apostada en 6-0, y en la que la brasileña, con las brazos extendidos, se topó con la artillera local Casasola contactando en el cuello. La decisión marcaría del resto del choque, dejando a las verdinegras sin su principal baluarte, tanto en anotación como uno de los pilares en el centro para 6-0 defensivo. Ello allanaba la cancha para una Casasola que se antojaba letal -y que amartilló la portería meañesa con 11-, más a su central Henar, ésta última, la jugadora que fue clave en servir un juego fluido de sus compañeras.

Contra la adversidad y el cansancio por un viaje de diez horas por carretera, nadó el cuadro meañés, logrando rehacerse por un momento para engancharse y colocarse a tres goles en el min. 26, merced a un último gol de la argentina Agustina Ballada (13-10). El 16-12 del descanso parecía abrir la puerta a pelear el partido, tirando por momentos de mixtas sobre Henar y Casasola. Así las cosas, en el minuto 40, al Inelsa Solar se ponía dos, y mismo ahí desperdiciaron varias acciones para colocarse a uno. Ello obligó al técnico catalán a pedir un tiempo muerto, temiendo la remontada rival. Acto seguido, tirando de Casasola y Minerva Soto lograron materializar un parcial de 7-2 que ponía el 28-23 en el 50. La renta creció hasta una máxima de ocho (29-21), que logró minimizar al final el Inelsa Solar con sendos de Sabela Miniño y Agustina Ballada para dejar el electrónico en el 29-23 final.

Juan Costas lamentaba el partido: “la expulsión de Fajardo fue en una acción fruto de un lance de juego en un partido nada bronco, y una decisión así y tan tempranera, condicionaba mucho el partido, si bien Luna Otero, que entró supliendo a Fajardo, estuvo voluntariosa y ofreció un partido muy digno en la posición”. “Cierto que nosotras -añade- estuvimos muy mal, regalamos mucho balón en ataque y estuvimos pésimas en el repliegue defensivo, facilitando en exceso sus contras y por ahí se nos fue el partido”.

El próximo sábado a las 20 horas, partido de vuelta en Coirón. Seis goles se antoja una misión realmente complicada para el cuadro meañés. Aun así, Juan Costas no tira la toalla: “tenemos que corregir dos o tres cosas que no hicimos bien en Lleida, si lo hacemos y estamos a nuestro nivel, y con el apoyo de la afición, podemos competir, no sólo el partido, sino, incluso la remontada, si el momento se da y creo que vamos a tener un momento clave en el partido, y ahí, tenemos que estar para aprovecharla”. “Para ello -agrega- necesitamos mucha concentración, ser muy disciplinadas en la cancha y empaparse del empuje de nuestra afición en la grada”. La buena noticia, es que Eli Méndez pudo jugar en Lleida varios momentos del choque y se espera esté ya en mejores condiciones para el sábado en Coirón.

Eso sí, malestar en Meaño y comarca por no haber podido seguir en directo el partido que el club catalán estaba obligado a servir a través de la web de la Federación Española. No en vano el vídeo del encuentro, aunque sí se grababa, a día de ayer no estaba aún disponible en la red.