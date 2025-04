El Arosa mete la cabeza en el play off

Un cabezazo de Samu Santos den el minuto 89 deja al Arosa muy cerca de colarse en el play off tras un partido en el que los arlequinados merecieron el gol mucho antes, sobre todo tras la expulsión de Landeira en el minuto 50, cuando era el último hombre y derribó a Comparada. Los arlequinados también se ven beneficiados por la derrota del Alondras en Ourense, al que ya sacan tres puntos a falta de dos encuentros, el último de ellos precisamente contra los de Cangas en A Lomba. El encuentro era decisivo para ambos equipos y se notó en la grada, ya que el campo presentó una entrada espectacular, con muchas camisetas del Estradense, que se queda sin certificar todavía su segunda posición.

El partido comenzó con el Estradense asumiendo el control del balón, pero la línea de presión del Arosa en el centro del campo se le atragantaba, haciendo su dominio estéril mientras su rival, cada vez que robaba, era mucho más vertical. Lo demostró en el minuto 6, en un robo de balón en la proximidad del área que Hugo Villaverde no supo resolver. No sería hasta el minuto 20 cuando el Estradense consiguió superar líneas y, con un centro de Porrúa, Rulo remataba en semifallo ante David Conde, obligando al portero a evitar el primer tanto. En la portería contraria, Comparada robaba un balón a un central y lanzaba un disparo que atrapaba Isra.

Iñaki Martínez rodeado de jugadores del Estradense en el día de ayer. / Noé Parga

La ocasión más clara para los locales llegaría en un saque de falta, Torrado vio el desmarque de Iñaki que alcanzó la línea de fondo para centrar al corazón del área. Comparada la dejó pasar para que Hugvo Villaverde fusilase llegando en carrera, pero el jugador arlequinado no acertó a rematar bien. Desde el suelo, Comparada y Hugo Villaverde trataron de enmendar el error, pero Isra consiguió conjurar el peligro.

Poco después de la media hora, un saque de esquina obligó a David Conde a dejar el balón en el interior del área, pero la volea de Brais Vidal se fue demasiado alta. En los últimos minutos, el Arosa subió un punto la intensidad y embotelló al Estradense en su área, un esfuerzo que estuvo cerca de encontrar premio en el 42 e un centro chut de Torrado que el meta del Estradense no acertó a despejar correctamente. Sin embargo, supo rectificar para lanzarse a por el balón antes de que pudiese empujarla a la red Comparada. La primera mitrad finalizó con un disparo de Iñaki que se marchó rozando la cruceta.

Aficionados del Estradense en una de las gradas de A Lomba. / Noé Parga

La segunda mitad comenzó con una intensa lucha en el centro del campo, pero todo se rompió en el minuto 50 en un pase de Hugo Villaverde a la espalda de los centrales. Comparada le ganó la carrera a Landeira y a este no le quedó otra que derribarle antes de que entrase en el área. El árbitro no lo dudo, roja directa por ser el último hombre y el Estradense se quedaba con uno menos con muchos minutos por delante. El conjunto local olió sangre e inició un acoso constante al área del Estradense. La tuvo Comparada en el 54, pero tras driblar a varios contrarios se encontró con Isra en el mano a mano. A partir de ese momento, el Arosa se aceleró demasiado y no supo aprovechar su superioridad, ni siquiera en una clara acción de Iñaki que disparó fuera. Isra le detuvo otra a Comparada en el 74 y un cabezazo de Iñaki se paseó por la portería de Isra sin encontrar rematador en el 80.

El tiempo se agotaba y el Estradense resistía las acometidas del Arosa, como en el minuto 85, en un remate de Duque, que Isra sacó con el pie. Con todo, el Estradense también tuvo su ocasión en el 89, en un disparo de Brais Vidal que atrapó David Conde con apuros. Fue el preludio del tanto del Arosa tan solo unos segundos después. El central se había quedado a un córner que se había sacado sin éxito unos segundos antes y el balón le llegó en un centro medido de Pedro Bouzada desde la izquierda que Samu Santos cabeceó a la red de forma inapelable. Duque pudo ampliar la ventaja en el descuento, pero controló mal y disparó fuera.

Hugo Villaverde y Comparada no aciertan a rematar sante Isra en un lance del encuewntro de ayer. / Noé Parga

«El equipo ha hecho un gran trabajo»

Xosé Luis Lemos, técnico del Arosa, se mostraba ayer muy satisfecho con el resultado y con el trabajo desarrollado por el equipo durante el encuentro «El equipo ha hecho un gran trabajo, fue un partido de mucha tensión, típico del final de temporada, con un primer tiempo en el que estuvimos bien defensivamente pero nos costó jugar con balón, pero con una segunda parte muy buena, sobre todo en superioridad numérica, donde creamos muchas ocasiones».Lemos también alabó la profundidad de banquillo que posee al señalar que «aquí todos aportan y la gente está muy enchufada», además de destacar el partido del juvenil Pedro Bouzada al que «con ese golpeo que tiene, le insistí que centrase sin ganar la línea de fondo, fue lo que hizo en el gol y vino a agradecerlo al banquillo».