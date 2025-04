«Hemos cambiado la angustia y la tristeza por un escenario de ilusión»

Después de cinco partidos en el banquillo del Arosa, José Luis Lemos ha devuelto la esperanza de seguir peleando por el ascenso a 2ª RFEF. Ahora queda un sprint final en el que los arlequinados dependen de sí mismos, pero el técnico es consciente de que nada será posible sin que A Lomba se convierta en una caldera de optimismo y de refuerzo para el equipo.

—Desde su llegada al equipo, el Arosa ha pasado de la depresión más absoluta a la mayor esperanza. ¿Cómo se gestiona todo eso cómo entrenador?

No es fácil. Cuando llegué percibí un club y un entorno triste, preocupado y desilusionado. Mi llegada tampoco lo remedió de forma inmediata. Hubo tres primeros partidos en los que hicimos un solo punto y eso podría haber creado una depresión mayor. Insistiendo en el trabajo y en la semana de tres partidos, que tenía claro que iba a ser muy importante. Aunque la empezamos mal ante el Somozas, esa victoria ante el Viveiro por como fue nos dio un plus importante para competir tres días después y volver a ganar. Esperaba que fallase alguno de los que iba por delante y también se dio. El panorama, como es de cambiante también el mundo del fútbol, mejoró por completo y en una semana pasamos de una situación muy critica a vernos ahora con mucha ilusión. Cambiamos la angustia y la tristeza por un escenario de ilusión.

—Ahora, el equipo depende de sí mismo, pero lo que se viene por delante no es nada fácil.

Somos conscientes de que lo que tenemos por delante no es sencillo, pero es mucho mejor que hace una semana. El escenario era mucho peor a 6 puntos del Alondras, ahora vemos claros y hay que aprovecharlos. Debemos ser conscientes de que se nos abre una situación que parecía impensable y ahora hay que aprovechar este giro de los acontecimientos poniendo toda la ilusión y la energía que tengamos.

—¿En qué ha costado más levantar a este equipo? ¿En lo futbolístico o en lo anímico?

Todo va unido. En lo futbolístico, y desde el máximo respeto a los dos entrenadores anteriores, me sorprendió como estaba el equipo para como yo entiendo el fútbol. No creo para nada en la autogestión. Lo considero una gran mentira para eludir responsabilidad los entrenadores. Los equipos que se autogestionen, a la que vengan mal dadas se produce un caos. Los equipos se gestionan con mecanismos, trabajo y una idea a la que agarrarse cuando las cosas no salen. Si no tienes nada a lo que agarrarte futbolísticamente también te caes anímicamente y es muy difícil salir de eso. Las dos cosas van muy unidas.

Lemos dando indicaciones durante el partido en Barraña ante el Boiro. / Iñaki Abella

—Y en ese proceso de reconstrucción anímica y futbolística han jugado un papel fundamental los jugadores juveniles. Llegaron con la cabeza limpia, excluidos de toda culpa y rindieron a alto nivel. ¿Cómo valora su respuesta?

Llegaron sin ningún tipo de contaminación. Vi sus partidos como locales en División de Honor y no solo los que jugaron, sino también los que ayudaron en el día a día. En ese momento eran importantes, por piernas, por mentalidad, por frescura y por ilusión. Demostraron que están ahí para sumar como cualquier futbolista de la primera plantilla, incluso en una situación tan complicada y tan exigente. Se trataba de ganarlos a ellos para mayor profundidad de plantilla y también para introducir futbolistas limpios y partiendo de cero y han respondido a las mil maravillas. Es una muy buena noticia para el club en general.

—¿Cómo está la plantilla de cara a lo que está por venir?

Les ha cambiado la cara. Lo afrontan ahora con más ilusión, pero con un poco menos de angustia y eso es importante para competir mejor. Están menos decepcionados con ellos mismos y esperando seguir en el camino de las victorias porque esa es la mejor medicina para los equipos. A ver si somos capaces de seguir en esta buena línea.

«Conmigo hay cosas que no son negociables»

—Usted fue sincero en su apreciación tras la derrota con el Somozas. Parece que tanta sinceridad sentó bien al equipo.

Fui sincero con lo que vi porque no se parecía en nada a lo que habíamos trabajado. Además de eso, ves a un equipo que acaba con nueve, desesperado, sin fútbol… Por eso sentí esa vergüenza deportiva que es bueno sentirla como entrenador y como futbolista. Al día siguiente no fui capaz de volver a hablar con el equipo, esperé a volver a ver el partido por dos veces y una tercera con el equipo dos días después. Nos contamos las vergüenzas a la cara, corrigiendo lo que no se había hecho. El vestuario sabe cómo pienso en ese sentido y le dije al equipo que el fútbol es de los futbolistas, pero tienen que jugar de la manera que quiere el entrenador. Eso es lo que no vi y le mostré en imágenes. Fueron conscientes de que había que cambiar eso porque conmigo hay cosas que no son negociables. Creo que lo entendieron y a partir de ahí se ha dado otra forma de encarar los partidos y que pasa por ser siempre fieles a lo que queremos hacer. Se puede ganar o perder, pero siempre haciendo lo que trabajas cada día.

Lemos pide que A Lomba se transforme en el trampolín hacia el play off. / Iñaki Abella

«Jugar el play off sería un alivio para el club y para los futbolistas»

—De los tres partidos que restan, dos serán en A Lomba. Un escenario que se ha atragantado en exceso este curso. ¿Qué se espera el domingo?

Es el momento de olvidarse de lo anterior. Sabemos que es una situación que sucedió, pero percibo que la afición está con otra ilusión. Me gustaría encontrarme con un estadio de A Lomba que se olvide de todo lo vivido hasta el jueves pasado con ese último gol en el minuto 95. Queremos que el arosismo viva una miniliga y que la viva con la máxima ilusión en un estadio que genere optimismo y no presión. Hay cicatrices, pero vamos a pensar en positivo y juntos: equipo, club, afición… Sin reproches ni malos gestos, solo unidos. El objetivo de jugar el play off pasa por hacer de A Lomba una fortaleza sin fisuras. Hay que sentirse arropados y el equipo transmitir todo lo que quiere ver su afición. Si una de las patas falla, será imposible.

—Llega un Estradense con la posibilidad de clasificarse en un escenario que también le motiva mucho.

Va a ser un partido súper competido. Con dos equipos buenos de la categoría y con retos importantísimos. Sinceramente prefiero rivales que se jueguen cosas, que tengan que tomar riesgos, y no equipos que no tienen objetivos y se complican los partidos por falta de tensión.

—Complete la frase. Jugar el play off de ascenso sería…

Un alivio para todos. Principalmente para el club y para los futbolistas. Hace muy poco estábamos lejísimos y ahora se daría una sensación de alivio que permitiría competir el play off con un punto de tranquilidad que puede venir muy bien en todos los sentidos.