Un hito para el balonmano arousano

Acabado el partido, un torrente de emociones corrió por cancha y la grada de Coirón, donde el Inelsa Asmubal había conseguido una gesta que nadie imaginaba al principio de la temporada, la de proclamarse campeón de la División de Honor Plata. El técnico Juan Costas y la presidenta Silvia Lobato no pudieron evitar las lágrimas de emoción, mientras las jugadoras eran un torbellino de alegría por doquier. Juan Costas reconocía que «es uno de mis mejores momentos, y un título así se lo dedico sobre todos a mi familia, especialmente a mi mujer y a mis hijos, que están ahí arriba en la grada, a los que yo les saco tiempo dedicando una parte de éste a entrenar, ella y mis hijos, con su paciencia, son los que hacen posible que pueda compaginar trabajo, balonmano y familia, que no es fácil». «Con respecto a las jugadoras -agrega-, lo que realmente me emociona es recordarlas cuando yo llegué en una primera etapa antes de la COVID (por enero de 2020), las muchas cosas que faltaban entonces, las jugadoras eran muy jóvenes, carecían de un norte, no veían la forma de ganar… Y como han empezado a hacerlo, a creer en ellas, como hemos ido trabajando técnica, física y psicológicamente para ser el equipo que son hoy». Un Costas, que había sido otrora campeón de España, reconocido en su día como mejor técnico gallego, seleccionador de Galicia, y que en su regreso a los banquillos encontró su refugio en Meaño.

Por su parte, la presidenta Silvia, aun con la emoción a flor de piel, reconocía sentir «muy orgullosa por las jugadoras, el gran equipo técnico que tenemos, la afición y también por una directiva que luchamos toda la temporada para hacer posible la parte económica, porque se sufre muchísimo para ello».

Antes, en la grada y luego en cancha, el presidente de la Federación Gallego, Bruno López, el regidor Carlos Viéitez y el presidente de la Mancomunidade, David Castro. Bruno López se congratuló con un título de liga para Galicia y la comarca arousana: «es un logro que sabe si cabe más llegando de un club pequeño como es el Asmubal, pero donde se viene trabajando muy bien». Añadido, aseguró que «el balonmano está creciendo en O Salnés y comarca en estos último años, y desde la Federación vamos a intentar seguir apostando y estamos manteniendo algunas reuniones para sacar adelante algún otro proyecto balonmanístico en esta zona».

Luego, más pausadas y acicaladas jugadoras, técnicos y directivos disfrutaron por la ncohe de un ágape de convivencia en el Furancho do Laranxo en Aios, que prolongó la fiesta hasta entrada la madruga.

Ahora, por delante, toca jugar, primero un cruce en la fase de ascenso. En liza, campeón y subcampeón de cada uno de los cuatro grupos: en total, ocho equipos. En la eliminatoria los rivales del club meañés en el bombo son los subcampeones de los otros tres grupos: el Lleida Hanndbol catalán, el Kauko Emuko Errotabarri vasco de Ermua, y el Deza CBM de Córdoba ciudad.

Los que superen el cruce disputarán una final a cuatro para dirimir las dos plazas de ascenso a la División de Honor Oro femenina, la segunda del balonmano nacional por debajo de la Liga Guerreras.