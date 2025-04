El Arosa busca darle la primera victoria a Lemos

Personalidad, actitud y un juego reconocible. Eso es lo que pide José Luis Lemos a sus jugadores esta tarde en Barraña (17.45 horas), donde el Arosa se medirá a un CD Boiro que también necesita los tres puntos. La derrota ante el Villalonga la semana anterior ha hecho que el Arosa no dependa de sí mismo para clasificarse para el play off. «Nos quedan siete finales y tenemos que concienciarnos de la situación, de que lo inmediato es muy importante y que no podemos dejar escapar los puntos», explica Lemos.

El técnico asume que va a jugar su segundo derbi en dos semanas, pero «tal y como estamos, nos da igual que sea un derbi, no queda otra que sacar los tres puntos por mucho que coincida que sea un encuentro de casi rivalidad». El técnico compostelano ensalza al rival de esta tarde, explicando que se trata de «un equipo intenso que alterna jugar más combinado con fútbol directo, con dos puntas que le dan profundidad, tienen verticalidad, son organizados sin balón y serán competitivos y agresivos sin balón». Enfrente «debe haber un Arosa que, más allá de lo que nos plantee el rival, debe mostrar que tenemos un plan para sumar los tres puntos y que queremos ejecutarlo». Lemos reconoce que en este tipo de partidos es muy importante «el tema mental y tener claro el plan de partido y tener personalidad». Desde el respeto al rival, debemos saber lo que queremos hacer, saber cuales son sus fortalezas y debilidades y elevar nuestro rendimiento para ganar este partido». El técnico es consciente de que quedan por delante 21 puntos y hay que sumar el máximo número de ellos para tener opciones a final de temporada».

Por su parte, el Villalonga recibe en San Pedro (17.00 horas) a un rival directo en la lucha por escapar de los puestos de descenso. Un triunfo puede permitir a los de Alberto Mariano escapar de los últimos puestos de la tabla y tomar una bocanada muy importante de aire.