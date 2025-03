El Atlético Vilalonga certifica su permanencia pese a la derrota en San Pedro

El Atlético Vilalonga certificó matemáticamente este fin de semana su continuidad, un año más, en la 2ª RFEF femenina. Lo hizo pese a la derrota sufrida ante el Racing de Santander. Las celestes comenzaron bien el partido, gozando de ocasiones y dificultando el juego de las visitantes. Sin embargo, el plan que tan bien había funcionado saltó por los aires en el minuto 30, cuando el Racing supo aprovechar una pérdida en la salida del balón local.

La segunda mitad, las celestes se llevaron un nuevo golpe nada más retomarse el partido. Un centro lateral permitió a Jimena establecer el segundo tanto. A partir de ese momento, las celestes sacaron a relucir sus nervios, lo que les impidió sacar a relucir su juego. La ventaja se amplió tras la señalización de un penalti que no falló María Ortiz. A pesar de que no le salía nada, las de Romina Dadín no se rindieron y acabarían encontrando el premio en forma de tanto de Machado en un centro que acabó en el palo y que la celeste enviaría el rechace a las mallas.