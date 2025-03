El Arosa se hunde en la frustración

Ni entrenador nuevo, ni grada llena, ni rival propicio. El Arosa volvió a tropezar ayer en A Lomba víctima de sus propias frustraciones ante un rival que tuvo en la paciencia su mejor virtud y en Josiño a su mejor jugador. La derrota es muy dura para los arlequinados, que ven como la quinta plaza, la última que da acceso al play off se aleja hasta los cinco puntos, mientras los celestes siguen en descenso, aunque evitan que sus rivales directos se escapen. Había interés en A Lomba por ver la puesta en escena del Arosa de José Luis Lemos, que arrancaba entre pancartas recordando a David López «Perú» y esa puesta en escena fue atractiva, con un Arosa asumiendo con naturalidad el rol de llevar el peso del encuentro ante un Villalonga que aguardaba en un bloque medio para aprovechar la visión de juego de Josiño y la velocidad de Hugo Abalo y Moncho.

No tardaron los arlequinados en gozar de su primera ocasión, en un remate de Samu Santos que atrapó con apuros Rodri. El meta celeste volvería a ser protagonista al desviar un centro chut de Iñaki que se colaba en la portería del Villalonga. La intensidad y el ritmo fueron una constante hasta la media hora, cuando comenzó a decaer el juego. Nada hacía presagiar que el marcador se moviese antes del descanso, pero un corte de Diego Abal, un pase al espacio de Josiño y un pase de la muerte de Moncho permitieron a Dieguito anotar entre un bosque de piernas sin que Álex Vila pudiese hacer nada.

Romay cabecea fuera en una de las ocasiones claras del Arosa. / Noé Parga

Lemos decidió agitar el banquillo en el inicio de la segunda mitad, y el Arosa salió en tromba a por la igualada. En pleno monólogo local, un centro de Luis Castro al corazón del área que prolongó Comparada permitió a Romay anotar el empate. El encuentro volvía a comenzar, pero la clarividencia de los cinco primeros minutos del segundo tiempo pronto se convirtió en espesura. Los arlequinados se acercaban con demasiada timidez por la zona de influencia de Rodri, mientras que el Villalonga apenas conseguía salir de su campo, pero cuando lo conseguía, creaba peligro. Eso sucedió en el minuto 63, en el que Josiño tuvo la pausa necesaria dentro del área para ver la incorporación de Iago Portas y cederle el balón para que el lanzamiento de este lo desviase con un auténtico paradón Álex vila. Sin embargo, el portero no pudo hacer nada a la salida del córner, cuando la prolongación le cayó a los pies a Moncho, que fusiló a placer para establecer el 1-2 que acabaría siendo definitivo.

La afición arlequinada recordó el trabajo de Perú. / Noé Parga

El Arosa quiso despertar, primero con u n cabezazo de Romay, que también fallaría una chilena poco después, y con las constantes incorporaciones de Javi Pereira y Martín Diz por sus respectivas bandas que embotellaron a un Villalonga que veía muy cerca los tres puntos en un campo tan complicado como A Lomba. El descuento fue una montaña rusa en la que Rodri evitó la igualada a disparos de Javi Pereira y Martín Diz, mientras que Comparada remató de cabeza fuera totalmente solo. Iago Portas en la otra portería no supo sentenciar y permitió a Álex Vila enmendar el error de haberle entregado el balón.

Lemos tiene mucho trabajo por delante, especialmente en el ámbito mental, con una plantilla de jugadores totalmente frustrados a los que, en A Lomba, no les salen las cosas ante equipos de la zona baja de la tabla como Barbadás o Villalonga.

Lemos da instrucciones a Samu Santos en el encuentro de ayer / Noé Parga

Lemos: «Hay que cambiar las malas sensaciones

José Luis Lemos no tiene por delante un trabajo fácil. El técnico compostelano reconocía al términ0 del partido que se va con una sensación de frustración de este primer encuentro porque «me esperaba otra cara del equipo, lo vi muy atascado, con poca fluidez y profundidad, como muy tenso y agarrotado». En el segundo tiempo, la imagen «mejoró, pero encajamos a balón parado en un rechace. Después apretamos y corrimos riesgos, pero nos faltó pausa en la toma de decisiones».El técnico arlequinado reconoce que se va con la sensación de «que a los jugadores les puede esta situación; eso es algo que debemos cambiar ya, cambiar esa sensación tan mala en la cabeza». Lemos cree que lo prioritario debe ser «mirar hacia nosotros mismos y nos estar con la calculadora, porque no tiene sentido eso si no ganamos; tenemos que mejorar, ganar y después ya miraremos lo que pasa», explicó.

A Lomba se llenó para disfrutar del derbi. / Noé Parga