El Cortegada no culmina la remontada

El Cortegada se quedó en la orilla. El equipo vilagaricano jugó un gran partido ante el líder, excepto en el primer cuarto, donde se encontró con un rival que anotaba todo desde el exterior. Las vilagarcianas no se dejaron ir cuando estaban 14 puntos por debajo y tuvieron la ocasión de vencer, pero acabaron cometiendo un par de errores que les impidieron regresar con un triunfo.

Un triple de Salcedo y una canasta de Aldecoa dejaron claro al Cortegada que la visita a La Rioja para medirse al líder no iba a resultar sencilla. El Bosonit Unibasket comenzó con mucha intensidad el encuentro y pronto se escapó en el marcador ante un Mariscos Antón al que le costaba frenar el tiro exterior local y no conseguía encontrar en el juego interior a Aminata Traoré. Tres triples de Alonso (19-7) obligaron a Álvaro Fernández a buscar una solución con un tiempo muerto, aunque no sirvió para frenar a sus rivales. El segundo cuarto arrancó con un triple de Jackowska y otro de Loureiro. El 0-6 (26-20) mostraba un Cortegada mucho más centrado en defensa, recuperando balones y provocando el error de sus rivales. La zona defensiva de Cortegada se le atragantó a Bosonit y las vilagarcianas fueron limando la diferencia jugando sus mejores minutos igualando en el marcador tras remontar una desventaja de doce puntos (30-30). El encuentro entró en un intercambio de golpes en el que salieron beneficiadas las locales a través de varias acciones de uno contra uno. El tercer cuarto volvió a iniciarse con un Cortegada muy serio en defensa t haciendo daño en ataque a través del juego interior, con una acertada Aminata Traoré. Las vilagarcianas comenzaron a exprimir la debilidad local en la pintura y pronto se pusieron por delante en el marcador, e incluso, abriendo brecha (41-46).

El último cuarto comenzó con el Cortegada por delante y con Loureiro anotando un triple. Sin embargo, varios errores defensivos permitieron a las locales ponerse por delante (58-57). Podían aparecer las dudas en el Cortegada, sobre todo cuando Traoré cometió su tercera personal en ataque y las locales comenzaron a mover bien el balón para romper la zona. Los dos equipos finalizaban muy nerviosos y el partido se convirtió en un correcalles con el Bosonit manteniendo una ligera ventaja (67-65) que, a falta de siete segundos, amplió con tiros libres.