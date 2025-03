«La relación entre las jugadoras es fundamental para conseguir buenos resultados»

Aunque afincado en Mos, el técnico Juan Costas Muñiz tiene raíces en Meaño por su abuela materna, Rosa Dasilva, natural de Dena, y mantiene aún una rama familiar y ser técnico del Asmubal. Al frente del equipo, cuatro temporadas: la primera, logró el ascenso a la División de Plata; la segunda consiguiendo, a las primeras de cambio, el subcampeonato de la División de Plata; la tercera logrando salvar al límite la categoría en una temporada aciaga, y en esta poner al equipo a tiro del hito histórico de un título de liga nacional para al balonmano arousano.

-Dos jornadas para la final, el Inelsa Solar líder, dependiendo de si para el ganar el título... Este sábado partido vital en Madrid. ¿Cómo ve las opciones al título?

-La liga pasa más que nunca por este partido en Madrid ante el Sanse. Es el más complicado de los dos, y con diferencia. Visitamos a un Sanse que fue capaz de ganar hace poco al entonces líder Gijón en Madrid. A favor, que el Sanse, a dos jornadas para el final y séptimas. no se juega nada… Y en contra, nosotros, porque viajaremos muy condicionados por las bajas.

-La principal baja es Eli Méndez, central vallisoletana que es la manija del equipo desde su posición de central ¿Se conoce ya el alcance la lesión?

-De momento no. Está a expensas de una resonancia estos días para conocerlo. Las sensaciones no son buenas, pero, sea como sea, Eli se perderá esta final de liga y el jugar el cruce de ascenso para disputar una fase final a nivel España, cruce para el que estamos matemáticamente clasificados. Me sabe muy mal por ella, porque es una jugadora que ha venido luchando mucho por estar ahí, ella es una de las almas de este equipo.

Al límite

- ¿Viaja con más bajas?

-Sí, Paula Rey y la dominicana Danilza Liranzo no podrán estar por cuestión laboral, porque sus horarios no le darán para estar en Madrid a las 19 horas en el partido. Y a ellas sumamos a Laura Miniño que, aunque viajará, dudo pueda estar para el partido por una lesión que se produjo en un dedo de su mano derecha el pasado fin de semana ante la Sar. Así las cosas, viajaremos con doce jugadoras, pero de ellas tres son porteras, y Laura Miniño casi segura que no estará… Nos quedamos con ocho jugadoras de campo.

Dicho así, pinta mal...

Iremos justas, pero con muchas ganas, nos jugamos todo y vamos a por la liga. La plantilla está entrenando muy bien, están muy motivadas, prepararemos el partido con mucho mimo, pondremos todo sobre la cancha.

¿Cuál es el fuerte del Sanse?

Lo mejor es su juego colectivo, se reparte mucho la anotación entre todo el plantel, pierden poco balón, es un equipo muy práctico y pudo en Madrid con el Gijón. Eso nos pone mucho en alerta.

Respaldo anímico

¿Cuál es la clave para el partido que va a transmitir a sus jugadoras?

-La clave será nuestra defensa, máximo con las bajas que llevamos. Tenemos que hacernos muy, pero que muy fuertes, en esa parcela desde el primer balón. Solo desde ahí podremos fortalecer anímicamente nuestro ataque.

-¿Cómo se siente usted en una temporada como esta?

-Orgulloso de cómo viene trabajando la plantilla, de su dedicación, de su capacidad de entrenamiento. A nivel cancha está siendo una gran temporada. Pero quedan dos jornadas, y eso aún es mucho… Y complicado, más para un equipo humilde como el nuestro.

¿Cuál es la clave para el gran rendimiento de esta temporada?

-Lo primero, el equipo deportivo y humano que conforman la plantilla. Todas las jugadoras tienen relación entre ellas, se apoyan y comparten tiempo en su día a día fuera de la cancha, y esas relaciones se traducen en su entendimiento en la pista. Luego, el equipo técnico me complementa en mi papel de entrenador: Pablo González, como segundo, siempre a mi lado y muy responsabilizado con su trabajo; Veríssimo, también segundo, que es el que edita, corta y prepara los vídeos para conocer el rival, y todos los demás.