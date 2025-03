La gran familia que reunió el fútbol

Se fundó en 1969 y perduró hasta 2007. La historia del Español de Cuxhaven es la de la emigración gallega, especialmente la de vecinos de O Salnés, que encontraron en aquel equipo una forma de mantenerse unidos al mismo tiempo que practicaban su deporte favorito, el fútbol. Jugadores que militaron en el club volverán a reunirse el próximo 5 de abril en Nantes, algunos de ellos, sin contacto desde hace más de cuatro décadas, para recordar aquellos tiempos que fueron tan determinantes en sus vidas.

Clave en este reencuentro vuelve a ser el vilanovés Manolo García, que fue jugador y presidente del Cuxhaven CF, que reconoce que «este año vamos a tener algunas bajas porque estamos en una edad y las enfermedades se notan; será la tercera vez que nos reunimos, aunque siempre los hay que se acercan por primera vez». Reconoce que «siempre hay alguna lagrimilla porque haya gente que les cuesta mucho verse, que vieron a una y no a la otra por eso no coincidieron, ..., va a ser una jornada cargada de emociones y de recuerdos entre todos los que participemos en este reencuentro», explica García. También estarán muy presentes todos aquellos que no puedan acudir porque «todos éramos como una gran familia cuando estábamos allí y acumulamos muchísimas anécdotas que recordaremos».

En total, en la Ferreira de Nantes estarán presentes quince de los jugadores que formaron parte del Español de Cuxhaven en algún momento de su historia, todos ellos emigrantes en Alemania pero procedentes de Vilanova, O Grove, Ribadumia, Xinzo de Limia, Avión o Nigrán entre otros muchos puntos de Galicia.

La ciudad alemana de Cuxhaven acogió a muchos vecinos de la comarca de O Salnés entre los años 60 y 70 del pasado siglo, especialmente a vilanoveses. Todos ellos fueron a trabajar a la industria conservera que se asentaba en la ciudad, quedando todavía muchos vestigios de su presencia, entre ellos, las historias de un club como el Español de Cuxhaven que militó en las categorías regionales del fútbol alemán.