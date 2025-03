Romay: «La actitud del equipo no ha faltado ni va a faltar»

Manuel Romay, uno de los capitanes del Arosa, hizo un análisis de la difícil situación que atraviesa su equipo en las horas previas de la visita al Valladares mañana domingo (18.00 horas).

No dudó el futbolista arlequinado a la hora de afirmar que «llevamos una semana fastidiada. El equipo tiene fuerza mental, pero estamos fastidiados por la derrota y por como salió todo contra el Barbadás. No es falta de actitud, pero sí de concentración. Quitando los errores de los goles, no hubo nada más. Fastidiados, pero convencidos para intentar remediarlo ya».

A este respecto añadió el de Malpica que «nos bajamos del play off después de mucho tiempo y es un momento difícil. En los resultados estamos fastidiados. Vamos a pelear sea como sea con todo y es lo único que podemos asegurar. Tenemos calidad para ganar a cualquiera, pero la actitud no ha faltado ni va a faltar nunca. No se pueden achacar los resultados a una supuesta falta de actitud».

A la hora de encontrar una explicación a un rendimiento tan diferente en A Lomba y fuera de ella, Romay entiende que «no sabemos que nos pasa, pero estoy seguro que vamos a intentar seguir hacia adelante y ser fuertes en casa. Es feo y duro para todos que lo único bueno que estemos haciendo sea fuera de casa. Vamos a intentar cambiarlo esto y seguir fuera como estamos hasta ahora».

Acerca del Valladares, considera el capitán que «los equipos de abajo se nos atragantan, pero la diferencia en esta categoría no es muy alta. Vamos a un campo muy complicado, pero si estamos concentrados y muy serios podremos hacerlo bien».