Liderato con caro peaje para el Asmubal

El Inelsa Solar acabó imponiéndose en la segunda parte que quedaba por jugar del partido ante el Balonmán Cañiza. Una victoria que le convierte en líder a tres jornadas del final, pero que no pudo ser más amarga al tener que pagar un alto peaje cuando, a las primeras de cambio, se produjo la lesión de la central Eli Méndez en la misma rodilla que ya le había apartado de la liga la pasada temporada. Todas las alarmas se encendieron en el cuadro verdinegro, quedando huérfano para afrontar la fase decisiva de una liga que ahora tenía al alcance. Con tres jornadas para el final, líder y con un punto ahora de ventaja sobre el Gijón, el Inelsa Solar depende de sí mismo para ganar el título de liga.

En la noche del jueves tocaban jugar los 27 minutos de un choque que se iniciaba con 19-14 y posesión verdinegra. Pero la lesión de Eli Méndez hizo cundir el nerviosismo. Un parcial adverso de 1-5 lo ratificó poniendo al Cañiza a uno (20-19 en el minuto 39). Sin manija para llevar al equipo desde el centro, a las verdinegras no les quedó otra que apelar a la defensa. Y es que arriba se toparon con los postes, la gran actuación de Machuca bajo el marco rival, y hasta el infortunio marrando tres lanzamientos a puerta vacía, fruto de cuando el Cañiza renunciaba a jugar sus ataques sin portera. Parecía claro que el choque no iba a ganarlo con un ataque romo (9 goles en esos 27 minutos). Tuvo que ser la defensa la que le diera ese plus para maniatar en los últimos 20 minutos al Cañiza, que solo pudo materializar 3 dianas.

Hoy, sábado, nuevo partido del Inelsa Solar en Coirón ante la Sar de Redondela (20.00 horas). Antepenúltima jornada de liga, sin Eli Méndez y ante el séptimo clasificado. Pero el Inelsa Solar, de coco, pasa a convertirse ahora en equipo batible.

Por su parte en Primera Autonómica, duelo de rivalidad comarcal con O Grove Paraíso Rasoeiro visitando mañana domingo el pabellón de A Seca para medirse al Poio Artai (18.30 horas). Partido complicado ante un Artai que es segundo y que, prácticamente tiene sellada esa plaza a falta de tres jornadas. Más urgencia, si cabe, para el Rasu con esa quinta plaza, la suya, en la que aventaja en un único punto al Carballal, plaza ésta que que es la última que daría derecho a jugar la fase final por el segundo puesto de ascenso.

Mientras, en Segunda Autonómica, fase de permanencia, el Asmubal recibe mañana al Arteixo (13.00 horas), los dos empatados a puntos en la segunda plaza y con chance para el liderato. Y hoy sábado, el Rasoeiro B recibe al Miño (18.00 horas) y el Arousa visita al líder Millavén Lucense (20.30 horas).