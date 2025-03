Dos necesidades sobre A Lomba

Arosa y Barbadás saltarán al césped de A Lomba esta tarde (17.00 horas), necesitados de conseguir los tres puntos en juego aunque por objetivos bien diferenciados. Mientras los arlequinados necesitan el triunfo para obtener tres puntos que le mantengan en los puestos de play off de ascenso, los ourensanos llegan con el agua al cuello al ocupar posición de descenso directo y tratando de evitar de que los equipos que tienen delante se escapen.

Los locales afrontan el encuentro con la línea defensiva en precario, ya que tienen lesionados a los cuatro centrales de la plantilla. Eso obliga a su técnico, David López «Perú», a apostar por la polivalencia de varios jugadores de la plantilla, como es el caso de Javi Rey, Óscar Varela o Mario, que también pueden ocupar esa demarcación en el centro del campo. Enfrente se va a encontrar con un equipo al que las dimensiones del terreno de juego de A Lomba no le vienen muy bien. El Barbadás ha sacado sus mayores réditos en duelos en campos de dimensiones reducidas, donde explota a la perfección su juego directo y la capacidad de João y Riveiro para pelear esos balones y buscar una segunda jugada. Sin embargo, Perú alerta de que los ourensanos acostumbran a tener un plan B cuando pisan campos como el de A Lomba, explicando que «seguramente baja en su bloque defensivo, pero transitarán igual y aprovecharán que sus hombres más adelantados también saben atacar muy bien los espacios». Para contrarrestar esas situaciones, Perú insiste en que «debemos aprovechar las dimensiones de A Lomba, tener criterios con balón y no contagiarse de su juego directo porque así no sacaríamos ventajas». Insiste en que «debemos atacar en amplitud y encontrar los espacios que dejen ellos, eso es lo que hemos trabajado toda esta semana».

Otra de las cuestiones que puede influir en el juego es el estado del césped de A Lomba. En principio, el campo se encontraría bien después de un mes inactivo por el desastre provocado por las lluvias, pero está por ver como va a ser su evolución a medida que avancen los minutos. Perú reconoce que «aparentemente está bien, esperemos que no se levante y que permita a los jugadores tengan seguridad a la hora de las disputas de balón». El encuentro de esta tarde tendrá la novedad de que va a ser una jornada de puertas abiertas, con acceso libre al campo por parte de los aficionados. Esa circunstancia lleva a Perú a esperar que el equipo «ofrezca una buena versión porque necesitamos de todos para conseguir el objetivo de la fase de ascenso; somos un club y una afición que envidia toda la categoría y debemos hacerlo notar este fin de semana».