El Villalonga visita O Couto con ánimo de reivindicarse

Con muchas bajas, pero con la ilusión intacta. Así afronta el partido esta tarde en O Couto (17.00 horas) el Villalonga. El hecho de medirse a un líder muy sólido como es el UD Ourense no amilana a los celestes.

Alberto Mariano tampoco pasa por alto la dificultad que supone el equipo dirigido por Borja Fernández: «Es líder por méritos propios, ha perdido un partido en todo el año y en su campo no ha perdido».

En lo estrictamente futbolístico, el entrenador de los de San Pedro considera que «tienen un juego definido y es capaz de someterte con balón, de contraatacar, y tiene muchas virtudes individuales y muy bien trabajado. Saben perfectamente a lo que juega y lo ejecutan bien».

A la hora de plantear el asalto a una plaza tan complicada, Alberto Mariano tiene claro cuales deben ser las pautas a seguir: «Sabemos que es difícil meterles mano, vamos a intentar que sus virtudes no se vean mucho en el campo y sí sus debilidades. Habrá que estar muy acertados en las dos áreas, sufrir y ser muy contundentes atrás e intentar acertar las que tengamos. Será importante no perder nuestra estructura y no especular porque si lo haces en O Couto acabamos perdiendo».