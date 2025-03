Juan Riveiro: «El Arosa va a tener que arriesgar»

El Arosa, tras la reciente derrota en O Couto, tendrá que asumir la responsabilidad de superar al Atlético Arteixo el domingo (17.00 horas) nuevamente con el Manuel Jiménez como escenario. Los coruñeses llegan ubicados en la penúltima posición, pero con la clara intención de puntuar en Vilagarcía.

No llegan los de Juan Riveiro con buenas sensaciones en cuanto a juego, pero sí con la ambición intacta. Señala el técnico que «venimos de empatar ante el Barbadás y no hicimos un buen partido. Nos está pesando jugar contra equipos que están con nosotros en la zona baja, pero contra equipos de arriba estamos jugando más liberados y haciendo mejor fútbol. Somos un equipo muy irregular. Contra los de arriba jugamos bien, pero no ganamos. Y contra los de abajo jugamos mal y perdemos».

Sin nada que reprocharle a sus jugadores, Riveiro tiene claro que el principal problema del Arteixo es la falta de gol. «Tenemos muy poca eficacia. Nos cuesta un mundo hacer goles. Llevamos 26 a favor, pero no marcamos ni el 20% de todo lo que somos capaces de generar en el área contraria. El ejemplo fue el partido con el UD Ourense, jugamos bien, pero ellos llegaron lo justo y nos marcaron dos veces», señala.

Los arlequinados necesitan hacerse fuertes ante un rival en zona delicada. / Iñaki Abella

Jugar con la tranquilidad necesaria para completar un buen partido ante el Arosa es la principal premisa que se está inculcando esta semana en el vestuario del Atlético Arteixo: «Cuando jugamos tranquilos somos capaces de discutirle el balón a cualquiera. Esa es nuestra idea para Vilagarcía, queremos jugar tranquilos teniendo claro que es el Arosa el que tiene que exponer más».

No pasa por alto Juan Riveiro que la presión tiene que pesar más en el lado de los arlequinados. En este sentido, apunta el técnico coruñés que «bendita presión la de jugar por el play off, pero las urgencias son para ellos. Solo una queda una plaza de play off por definir. Los cuatro equipos que están arriba llevan ahí toda la liga y el Noia y el Alondras están llamando a la puerta de la quinta plaza. Para el Arosa no hacer play off sería un auténtico desastre. Será un partido de necesidad para los dos».

La derrota en O Couto obliga a reaccionar ante el Atlético Arteixo. / Roi Cruz

También deja claro el entrenador del Atlético Arteixo que el hecho de no jugar en A Lomba es un aspecto que juega a favor de los intereses arlequinados. «El Arosa es un equipo con buen pie y si tienes que jugar llevando el peso del partido con el campo como enemigo las posibilidades de ganar son menos. No tengo al Arosa por un equipo muy combinativo en la creación, pero delante sí que necesita asociarse para generar peligro», expone.

Acerca del partido que espera desarrollar el Atlético Arteixo, el respeto a la calidad de los de David López «Perú» es una máxima. Riveiro sostiene que «tenemos claro que tenemos que discutirles el balón. Ellos tienen mucha pólvora en la parte de arriba y en el banquillo, pero no vamos a caer en precipitarnos e ir a buscarlos muy arriba para que nos ganen las espaldas. Vamos a estar esperando y si nos quiere superar, el Arosa va a tener que arriesgar. Sabemos que también tiene problemas a nivel defensivo y hay que tenerlo en cuenta. Para nosotros sumar es la clave y nos valen dos resultados y al Arosa solo uno».