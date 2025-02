El Cortegada cierra la puerta a incorporar una jugadora más a falta de escasas horas para cerrarse el mercado

El Mariscos Antón Cortegada mantiene la tercera posición pese a la derrota ante el Geieg de Gerona en Fontecarmoa. Bien es cierto que ahora su crédito para mantenerse entre los cuatro equipos que disputarán la fase de ascenso se ha reducido a un partido y la defensa de los averages particulares.

Ni siquiera el hecho de estar en una posición inalcanzable en los últimos años es óbice para que Álvaro Fernández haga autocrítica. Lo sucedido en la matinal del domingo no fue del agrado del entrenador que no dudó en señalar que «la valoración no puede ser buena porque el equipo jugó muy desordenado, con ansiedad y tomando tiros que no tocaban. Además, defensivamente al equipo le costó entrar en el plan de partido y tuvimos que tratar de remontar continuamente».

Sin ánimo de buscar ningún tipo de disculpa, Fernández no pasó por alto que «Cris Loureiro jugó lesionada la segunda parte y Aminata apenas puede jugar. A medida que avanzan las semanas la temporada se hace más dura porque la plantilla es muy corta y necesitamos que todas coincidan en su buen momento para ganar. Llevamos 12 victorias gracias a eso, pero eso no quita que estamos bajo mínimos».

El equipo se ha quedado muy justo en lo físico y en lo cuantitativo. / Iñaki Abella

A falta de escasos días para cerrarse el mercado de fichajes, desde el club vilagarciano ven imposible acometer la llegada de una nueva jugadora. José Gorgoso, responsable deportivo de la entidad, tiene claro que «no vamos a desestabilizar el club en lo económico. Ojalá pudiésemos traer a alguien más, pero es difícil».

Con todo ello, la directiva no quiere pasar por alto el gran trabajo que está realizando el equipo. Apunta Gorgoso que «las opciones de jugar la fase de ascenso después de muchos años están intactas». Un premio del que Álvaro Fernández no quiere ni oír hablar por el momento: «Nos queda mucho trabajo por hacer y acumulamos mucho desgaste. Solo podemos pensar en tratar de ganar a León».