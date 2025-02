El Arosa soluciona su falta de gol con una victoria desde el punto de penalti

Dos penaltis salieron al rescate del Arosa en una victoria tan importante como sufrida ante el Betanzos. Y es que las innumerables ocasiones desperdiciadas por los vilagarcianos a punto estuvieron de costarle un disgusto ante el colista en el exilio al Manuel Jiménez.

En el escenario donde entrena a diario, el Arosa demostró encontrarse como en casa. Sobre una superficie regular en la que se facilitaban los controles y las entregas los de Perú se acomodaron a gusto. En ocasiones hasta demasiado a la hora de circular y presentarse en el área con claro marchamo de gol.

Con Javi Pereira como lanzadera, su sociedad con Hugo Villaverde fue toda una pesadilla para un Betanzos que apenas olía la pelota en los primeros minutos. Tras un aviso inicial con disparo cruzado, Javi Pereira fue objeto del penalti que él mismo materializó. Y nada más sacar de centro, Hugo Villaverde no aprovechó un pase de Romay que le dejó solo ante Brais. Su intento de vaselina se fue desviado. En el que fue el inicio de un torrente de oportunidades desperdiciadas por los arlequinados en unos primeros 45 minutos en los que la falta de acierto fue toda una pesadilla.

También por el otro costado Martín Diz ofrecía profundidad y llegada al área. Un disparo suyo fue repelido por el portero visitante y, poco después, Hugo Villaverde chutó demasiado cruzado dentro del área.

La afición local volvió a responder en el respaldo al equipo en el Manuel Jiménez. / Iñaki Abella

Lo escaso de la diferencia animó al Betanzos a seguir presionando muy alto. Hubo minutos en los que tuvo el balón y trató de acercarse a la portería del debutante David Conde, pero sin apenas llegar a exigirle. El propio portero local fue el autor de una asistencia, en forma de saque largo, que dejó a Javi Pereira en ventaja para hacer el 2-0. El morracense disparó por encima del larguero a bocajarro y con Hugo esperando el pase la asistencia para marcar. También a escasos centímetros de la portería marró Martín Diz un excelente servicio desde la derecha de un magistral Hugo Villaverde que ejerció de delantero.

En medio del chaparrón de oportunidades todavía quedaba una de las más claras. Fue cuando Hugo remató a las manos de Brais un excelente pase atrás de Martín Diz. Y a vestuarios se fueron los dos equipos con la sensación unos de haber perdonado y otros con la esperanza intacta por puntuar tras haber sufrido una avalancha.

El guión se mantuvo en el reinicio. Martín Diz empezó como faro ofensivo. Un excelente control terminó con un pase a Romay que sacó Brais con muchos apuros. A continuación, el propio Diz puso el balón en la cabeza de Samu Santos y su remate se fue rozando el larguero. Tampoco Romay acertó a embocar a continuación.

Acción del penalti a Comparada que supuso la victoria arlequinada. / Iñaki Abella

Era una ocasión tras otra y todas con idéntico resultado. Martín Diz volvió a exhibirse con otro gran control, posterior conducción y remate que sacó un Brais con exceso de trabajo. Pero el fútbol no sabe de méritos y solo de goles. Así llegó el 1-1. Un disparo lejano de Pedro Couce no fue blocado por David Conde y Ángel Fernández mandó el rechace a la red para incredulidad de todo el Manuel Jiménez.

Perú buscó en el banquillo la solución apostando por más jugadores de buen pie. El Betanzos seguía a lo suyo consciente de que el paso de los minutos solo iba a jugar en favor de un mayor nerviosismo local al no ser capaz de plasmar su superioridad ante el colista. El balón parado se convirtió en oxígeno para los de Claudio Corbillón. Incluso Pedro Couce remató tras un córner y el balón se fue pegado al palo para mayor agonía local.

Carlos Torrado en una acción por banda derecha. / Iñaki Abella

Parecía que no había manera de marcar y Martín Diz lo corroboró poco después con otro remate que sacó Brais después de una transición. La precipitación empezaba a dejarse ver ante la amenaza de oportunidad desperdiciada. Los minutos pasaban sin novedad hasta que una conexión de Martín Diz con el recuperado Comparada terminó en un penalti de Brais sobre el delantero. El de Valga no dudó a la hora de coger el balón y marcar desde los 11 metros en los estertores del partido para alivio de la parroquia arlequinada. Incluso tuvo el 3-1 ya en el descuento pero no supo qué hacer con un balón que recibió en la frontal del área ante la salida de Brais. Al final, tres puntos para seguir en la lucha.

Perú: «No podemos perder tanto el control» No dudaba David López «Perú» a la hora de afirmar que «era importante ganar. El sufrimiento vino porque en la primera parte merecimos un marcador mucho mejor. Generamos situaciones de gol como para meter alguno más, pero no estuvimos afinados en la finalización». También hace autocrítica a la hora de señalar que «a partir del empate, hubo una fase en la que todo se igualó más de lo que queríamos. Tenemos que mejorar en ese aspecto, porque no podemos perder tanto el control del partido en determinadas fases. Así pasó que un equipo que está peleando por mantener la categoría nos hizo el gol y nos generó dudas cada vez que llegaba al área. Tenemos que dar un paso adelante y mejorar esas situaciones».

Ficha del partido:

2-1

Arosa - Betanzos

AROSA: David Conde, Carlos Torrado, Dani Sánchez (Duque, min. 86), Samu Santos, Mario García, Óscar Varela (Noel Chaves, min. 65), Javi Rey, Romay (Concheiro, min. 72), Javi Pereira (Iñaki Martínez, min. 65), Martín Diz y Hugo Villaverde (Comparada, min. 72).

BETANZOS: Brais, Álvaro Otero, Iago López, Berto Fandiño, Manuel Barbeito, Álex Coba (Carneiro, min. 46), Murilo, Álex Delgado (Emmanuel, min. 89), Pedro Couce, Ángel Fernández (Sito, min. 78) y David Domínguez.

GOLES: 1-0, min. 15: Javi Pereira, de penalti; 1-1, min. 55: Ángel; 2-1, min. 87: Comparada, de penalti.