Perú: «El grupo está muy unido»

«El grupo está muy unido ; me he encontrado con un equipo con buena actitud, colaborador en todo y que ha trabajado muy bien». Con estas palabras iniciaba ayer David López «Perú» su primera rueda de prensa como entrenador del primer equipo del Arosa. En principio como interino, Perú alternará su trabajo con el primer equipo con el juvenil, donde se sentará en el banquillo en la tarde de hoy. El técnico explicaba que su primera intención, más allá de trabajos tácticos es «conseguir que nos acerquemos unos a otros, hacer más fuerte el grupo, intentando conocernos y aportar algo, intentando que el estado anímico de los jugadores sea el mejor posible y que esto no les afecte a su rendimiento».

En definitiva, la intención es «recuperar esa energía e ilusión que tenía el grupo, por plantilla y jugadores sé que no va a quedar».

En lo que respecta al encuentro, Perú sabe que el equipo se va a encontrar «con muchos condicionantes, el primero, un campo gastado y ancho, al que hay que sumar el rival, que se trata de un equipo muy dinámico, joven, valiente y que va a ser muy impulsivo y con ritmo». Entiende Perú que los lucenses van a intentar ser verticales desde el inicio por lo que «esta semana hemos incidido mucho en ese perfil de juego que nos van a presentar, algo que tendríamos que contrarrestar convirtiéndonos en un equipo dominante, con control sobre el juego y que trate de recuperar lo más alto posible, intentando no pasar mucho tiempo sin balón para que no nos puedan correr». El técnico también se va a encontrar bajas, ya que es prácticamente seguro que no podrá contar con Concheiro, Compa y Pacheco, por lo que no descarta recurrir a los juveniles. En lo que respecta a la opción de su interinidad, Perú volvió a agradecer a la dirección deportiva la oportunidad. «A todos nos gusta que, como entrenador de la casa, se cuente con nosotros en este tipo de situaciones; yo les he transmitido que estoy a gusto aquí y que echaré una mano en todo lo posible» aunque reconoce que su situación laboral le complica mucho .