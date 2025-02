A Lomba se ha convertido en terreno propicio para los equipos visitantes

El empate del Arosa ante el Villalbés no ha hecho más que recrudecer la situación por la que atraviesa el equipo de Míchel Alonso que todavía no sabe lo que es ganar en lo que va de 2025.

Una racha de seis jornadas sin ganar empieza a pesar en el ánimo de los aficionados que ya parecen resignados a la posibilidad del play off para pelear por el ascenso de categoría, único objetivo para el que fue construido el equipo el pasado verano, reforzado además en el mercado invernal.

Es precisamente el rendimiento en A Lomba lo que se está convirtiendo en altamente bajo para cualquier aspirante a pelear por las primeras posiciones. En las nueve comparecencias como local hasta la fecha, solo han caído dos victorias del lado de los vilagarcianos. En la traslación a puntos, el Arosa solo ha cosechado 9 de los 27 puntos disputados como local. Es decir, que hasta el 60% de los puntos que se disputan en A Lomba se escapan al casillero de los rivales.

A la hora de encontrar una explicación a la irregularidad que muestra el equipo, Luis Castro tiene claro que «son rachas que se pueden dar a lo largo de una temporada. Ya tuvimos una situación similar al principio de liga. Por eso creo que vamos a ser capaces de volver a salir adelante».

Los arlequinados aún no saben lo que es ganar en el presente año. / Iñaki Abella

Acerca de cómo se puede volver a la buena senda, el lateral ribadumiense entiende que lo importante es centrarse en lo inmediatamente posterior: «Ahora lo importante es ir partido a partido. El objetivo sigue siendo ese primer puesto. Ahora lo tenemos a 8 puntos, que es una distancia importante, pero alcanzable. De todas formas ahora mismo solo podemos pensar en ganar contra el Polvorín».

El punto ante el Villalbés dejó un sabor agridulce en el ánimo de Luis Castro. Apunta a este respecto que «el partido era contra un equipo muy complicado. En la primera parte competimos muy bien. La lectura del partido non es negativa salvo ciertas situaciones puntuales. Antes del partido ya sabíamos que eran tres puntos importantes y el empate no era lo que queríamos, pero no estamos en una situación tan mala pese a la racha que llevamos».

También valoró Luis Castro lo referente al bajo rendimiento del Arosa como local. En este sentido, apunta directamente al estado del terreno de juego. No duda a la hora de afirmar que «es una pena ver el campo así. No beneficia a nadie, ni siquiera a los que están viendo el partido. Tengo claro que uno de los motivos de no tener más puntos en casa es el estado del campo. El equipo quiere jugar, pero se hace difícil dar tres pases seguidos en A Lomba».

Rachu fue protagonista en la victoria celeste sobre el Viveiro. / Iñaki Abella

El Villalonga cotiza al alza

Donde sí se quedaron los tres puntos fue en San Pedro. La segunda victoria consecutiva de los de Alberto Mariano llegó ante el Viveiro, rival al que los celestes igualan a 22 puntos separándose en cuatro de la zona de descenso.

Seis goles a favor en las dos últimas jornadas confirman la mejoría de un equipo que fue colista muchas jornadas.