La plantilla del Atlético Villalonga denuncia al club

La situación del Atlético Villalonga se ha convertido en un polvorín debido a la denuncia de la plantilla ante la Asociación de Futbolistas Profesionales por el trato que dicen estar recibiendo de la entidad de la que ahora también es responsable el Pontevedra Club de Fútbol.

Entre las recriminaciones del plantel se tocan diversos aspectos del día a día y subrayan que la plantilla «pide unas condiciones laborales básicas y mínimas, que no cumple el club en su día a día».

La denuncia se basa en ocho puntos. El primero de ellos es el referido a la propia estructura del club. En este capítulo señalan que «se sienten engañadas, con promesas incumplidas y un modelo de trabajo totalmente diferentes al que están viviendo a diario». Cuestiones relativas al horario laboran o al retraso en los cobros según lo pactado abundan esta apartado.

En cuanto al tratamiento de lesiones destacan «un trato desigual» y «sin recursos» para diagnosticar y tratar una lesión. También ponen en duda la capacidad y profesionalidad del cuerpo técnico, tanto el actual encabezado por Romina Dadín como el saliente de Edu González al que acusan de « poca capacidad, disciplina y profesionalidad».

Sobre las condiciones de entrenamiento se refieren a cambios de horario no pactados con el plantel y no dudan en acusar al cuerpo técnico de «mala gestión que ha afectado directamente al rendimiento individual y colectivo».

Edu González, técnico anterior de la entidad, fue señalado también por las jugadoras. / Iñaki Abella

La crítica del plantel también incide en falta de recursos humanos. La falta de un segundo entrenador o la ausencia del preparador físico en los entrenamientos, «recayendo su trabajo en personas no cualificadas», son otras de las acusaciones al trato recibido por el club.

También se refieren a los dos máximos responsables del cuerpo técnico actual como «parches» y ponen en duda su «capacidad para llevar un equipo en 2ª RFEF al no tener experiencia más allá de categorías municipales e inferiores». La falta de atención por parte de fisioterapeuta y nutricionista son otras de las quejas del plantel.

Acerca del trato del club hacia las jugadoras, éstas consideran que «la persona responsable del día a día del equipo apenas responde. Y cuando lo hace es de una manera altiva, soberbia y denigrante». También apuntan al propio presidente, Enrique Rodríguez, al que acusan de no asumir responsabilidades y del «desgaste emocional» del plantel.

En el capítulo de organización de los desplazamientos también denuncian «autobuses no adecuados» y «comida escasa». Otras denuncias responden a la falta de material deportivo suficiente, así como de camilla o material de fisioterapia, incluso se refieren a que no se cumple la condición de entrenar en césped natural las veces pactadas. Incluso se refieren a que no pueden utilizar el servicio de GPS para el trabajo físico porque la entidad no ha abonado el pago a la plataforma que gestiona su uso.

El club ha aplazado hasta hoy la respuesta oficial a estas acusaciones por parte de la plantilla.