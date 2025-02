Míchel Alonso: «Necesitamos volver a ganar»

En Casa Arosa toda la atención está puesta en el domingo a las 17.00 horas. Ese será el momento en el que empiece a rodar el balón en A Lomba con el Rácing Villalbés como rival, equipo que llega dispuesto a sumar su quinta victoria consecutiva.

Míchel Alonso, a la espera de la evolución de Álex Comparada y descartando a Pacheco por su fuerte esguince, hizo balance de la situación que le viene por delante a su equipo después de cinco jornadas sin ganar. No oculta el técnico la importancia de los tres puntos ante un rival que le supera en 8 y apunta que «es importante ganar a un equipo que está por encima de nosotros. Por otra parte, necesitamos volver a ganar y casi da igual quien sea el rival».

Consultado sobre las causas que han provocado este colapso futbolístico y clasificatorio que sufre el equipo, el entrenador ferrolano considera que «el cómo es importante y hay que analizarlo cuando ganas, pierdes o empatas. Lo más reciente es que venimos de un partido que merecimos ganar y lo que nos faltó fue eficacia de cara a la portería rival. Conseguimos tener 4 o 5 ocasiones claras, el rival tuvo una y empatamos. Referente a los dos partidos anteriores estuvimos mal y merecimos perder».

De la exigencia que supone superar a un equipo como es el colíder de la categoría, Alonso entiende que «el Villalbés es un equipo de los muy importantes en la categoría. No sé por qué no se hablaba del Vllalbés como candidato a todo porque viene de 2ª RFEF y conserva 7 u 8 jugadores. Está haciendo las cosas muy bien y viene en una racha de cuatro victorias seguidas».

Alonso durante un entrenamiento. / Iñaki Abella

También Manuel Romay compareció ante los medios en la previa de un partido para el que no duda a la hora de señalar que «lo cogemos con ganas porque nos está costando sacar los partidos adelante en casa. Faltan jugadores importantes, pero la plantilla es amplia y la gente está enchufada».

El experto futbolista tiene claro que el juego del Arosa mejoró notablemente en Noia pese al empate final. Por ello afirma que «no vamos a celebrar un empate en este equipo, pero ahora estamos mejor de ánimo en esta semana. Las anteriores semanas las derrotas nos hicieron mella. De Noia salimos más reforzados, ahora tenemos ganas de mejorar en casa. Llevamos dos semanas entrenando muy bien y esperamos que se pueda ver en el campo».

Llamado por su jerarquía y trayectoria a ser uno de los futbolistas importantes del equipo, Romay reconoce que su rendimiento no está siendo acorde a las expectativas. En este sentido matiza que «desde finales de noviembre no pude entrenar ni descansar lo que necesito. No estuve en estado de forma óptimo. Son circunstancias que se dan. Ahora puedo volver a estar como un futbolista normal. No tenía tiempo ni para entrenar ni para descansar. Espero ser capaz de dar mi mejor nivel».

También tuvo palabras Romay para el Rácing Villalbés: «Es de los equipos más complicados de la categoría. Es un equipo muy físico y muy complicado. Si en la primera vuelta, en un momento malo, fuimos capaces de ganarles allí esta vez también podemos hacerlo».

La solución a la incógnita el domingo en A Lomba. Partido clave para redefinir hojas de ruta.