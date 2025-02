Mala plaza para enderezar el rumbo

Después de dos duras derrotas, el Arosa se ha marcado como objetivo romper esa racha negativa y regresar a la senda del triunfo, a sumar de tres en tres para evitar que la UD Ourense pueda ampliar, todavía más, la ventaja de ocho puntos que le lleva. Los arlequinados no pudieron romper esa racha el pasado domingo a causa de «Herminia», pero el temporal parece haber amainado y acudirán a Noia con la intención de sumar tres puntos muy importantes.

No será fácil. El Noia es una de las agradables sorpresas que ha deparado esta liga, un recién ascendido que está luchando por colarse en los puestos que dan opción a jugar el play off. Aunque llega al encuentro después de una racha muy similar a la del Arosa (dos derrotas y un empate), los de Noia no solo saben lo que es ganarle al Arosa esta temporada (lo hicieron en la jornada 3 en A Lomba) sino que están a solo tres puntos de distancia de los vilagarcianos. Los de A Coruña destacan por ser un equipo muy rocoso, que no acostumbra a marcar muchos goles (con 18 es de las escuadras que menos ha anotado), pero que destaca por su fortaleza defensiva, ya que en lo que va de campaña tan solo ha recibido trece tantos, situándose entre los menos goleados de la categoría. En la faceta goleadora brilla un jugador formado en la cantera arlequinada y que llegó a debutar en el primer equipo, Hugo Losada. El catoirense suma ya cuatro goles que han significado una buena cantidad de puntos. La defensa cuenta con jugadores muy experimentados como Paco o Maroñas.

Los noieses vencieron en la primera vuelta gracias a dos tantos de Piñeiro y de Tobías Reclusa, cuando el Arosa todavía no había comenzado a carburar y sumó tres derrotas de forma consecutiva. El equipo vilagarciano también se presenta en el Julio Mato pendiente de la evolución de muchos jugadores. En Noia no van a estar presentes Iñaki Martínez, Javi rey o Álex Comparada, mientras se esperaba la evolución de Torrado y Concheiro para ver si podían completar la convocatoria.

Todas estas circunstancias convierten el Julio Mato en un lugar complicado para sumar, pero el Arosa lo necesita para seguir en la lucha por el ascenso directo.

El técnico arlequinado insistió esta semana en la necesidad de dejar la portería a cero, un debe en el que necesitan mejorar para volver a la senda de las victorias.

El otro equipo de la categoría en la comarca de O Salnés, el Villalonga también tiene un desplazamiento muy complicado ya que se enfrenta a la Sarriana. Los celestes llegan al encuentro después de dos derrotas consecutivas y se miden a un rival pletórico después de golear al Arosa en su campo por 4-1, lo que le ha aupado a la cuarta posición de la tabla. Los celestes necesitan los puntos, ya que ocupan puestos de descenso en estos momentos, aunque ven la salvación a tan solo un punto de distancia. Los lucenses destacan esta campaña por su facilidad para ver puerta, sumando ya 37 goles a favor, mientras que en defensa apenas encajan. Su mejor hombre ante la portería contraria es Santi Gegunde, que suma ya ocho tantos, mientras Álex Millán ya ha conseguido anotar seis.