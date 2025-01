El Inelsa Asmubal viaja a Porriño advertido de la dificultad

El Inelsa Solar se queda en esta jornada en tierras gallegas, rindiendo visita al Rubensa Porriño. Será mañana (13.30 horas), y sigue siendo baja la dominicana Danilza Liranzo. Ausencia sensible en ese arranque del año, por cuanto la lateral se haya a expensas de resolver en su país su situación familiar.

Enfrente un Rubensa Porriño que, séptimo en la tabla, tiene su fortaleza en su cancha y en la defensa, promediando 24 goles encajados, uno menos que las meañesas. Arriba, al Porriño le lastra más el gol, apostando por posesiones más largas y regladas, y donde su principal artillera está es su espigada lateral izquierda Aroa Fernández, que promedia 7 goles y que es la cuarta máxima goleadora del ranking liguero.

Los precedentes de esta temporada ponen sobre aviso a las verdinegras, que cayeron allí en pretemporada disputando la Copa Galicia (36-33), quedando apeadas de la competición a las primeras de cambio. Por su parte, ya en liga y en la primera vuelta en Coirón, las de Juan Costas se cobraron cumplida revancha (37-24).

Masculino

En Primera Autonómica el Rasoeiro Paraíso do Marisco tiene el hueso de visitar en Coia al Seis do Nadal vigués, en partido que se juega mañana domingo a las 12.15 horas. Buena piedra de toque para calibrar la mejora del Rasu en esa pugna por subir un escalón en la tabla y hacerse con la preciada quinta plaza. Cierto que el Seis do Nadal, el menos goleado y el máximo goleador de la liga, no pinta como rival propicio. En su haber solo una única derrota en las doce jornadas disputadas, con un Adrián Leirós que es su máximo goleador

Mientras, en Segunda Autonómica, el Arousa recibe esta tarde en Carril a las 18.15 horas al Tui que, segundo, disputa el liderato con el Atlántico. En el otro grupo, Asmubal y Rasoeiro B saldarán también mañana domingo sendos compromisos a domicilio, jugando los meañeses en Moraña (12.30 horas) y los grovenses en Xiria a las diez y media de la mañana.

