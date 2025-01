El Arosa quiere cerrar sus heridas

La severa derrota encajada en Sarria y la pésima imagen ofrecida es algo que todavía escuece en el vestuario arlequinado cuatro días después. Es por ello que la plantilla que dirige Míchel Alonso ha decidido conjurarse para intentar cambiar esa dinámica y más, después del tirón de orejas del presidente Manuel Abalo, en el que criticó la actitud mostrada en tierras lucenses.

El técnico arlequinado compareció ayer en rueda de prensa reconociendo que «ha sido una semana difícil, algo que ocurre cuando vienes de una derrota tan contundente, pero ya tenemos que pensar en el siguiente partido». La plantilla ha hecho autocrítica, «reconocemos que no estuvimos a la altura y que es un partido muy difícil de analizar sin los primeros 25 minutos, que fueron un desastre, por lo que tenemos que poner todas las herramientas para que no vuelva a suceder». Alonso también reconoció que el problema «no es de actitud, sino que se trata de un conglomerado de factores, que sea de todo un poco: que no estamos en nuestro mejor momento, que tenemos bajas difíciles de sustituir, ...»

Lo que si tiene claro Alonso es que el equipo debe corregir cuestiones en el apartado defensivo ya que «existe un desfase de ocasiones entre lo que nos generan y los goles que nos marcan, muchas de esas situaciones son controlables, sobre todo cuando venimos de meternos dos goles en propia meta, algo que no puede suceder». Insiste Alonso en que la plantilla es consciente de que «no estamos bien y tenemos que mejorar» reconociendo que, la distancia de ocho puntos del primero «no es remontable en estos momentos».

El técnico cuenta desde hace tiempo con las bajas de sus dos principales carrileros, Luis Castro y Carlos Torrado, que estaban siendo de los más destacados en cada encuentro. Castro ya trabaja con el grupo y se encuentra muy cerca de poder jugar, a expensas de los resultados que ofrezca la última ecografía que le van a realizar. Más complicado es el caso del carrilero vilanovés que «sufre un fuerte esguince en el ligamento y todavía está empezando a hacer cosas por lo que es difícil valorar cuanto le puede quedar». En principio, las noticias no serían tan malas como se pensó en un primer momento, por lo que podría reincorporarse al equipo en un breve espacio de tiempo. A mayores, el técnico reconoce que tiene jugadores que están tocados, como es el caso de Álex Comparada, aunque espera que lleguen al encuentro del próximo domingo en A Lomba contra el Viveiro.

Alonso ve a ese rival del domingo como «un equipo que transita muy bien y que siempre deja tres jugadores descolgados arriba, lo que los convierte en peligrosos en transiciones ofensivas». También destaca al técnico de su rival «que nos va a poner la cosas difíciles» a lo que se puede sumar el estado del césped de A Lomba, ya que para el encuentro se aguardan lluvias y un fuerte viento que puede favorecer a los lucenses.

Otra de las cuestiones que abordó ayer el técnico arlequinado ha sido el regreso de Hugo Villaverde a casa Arosa. Alonso considera que el jugador de Caldas puede «aportarnos fútbol, tiene nivel con balón y nos va a aportar en la posición de ocho y diez; se trata de un jugador capaz de dar continuidad al juego, con pase y con un buen tiro a media distancia». El partido con el Viveiro será en el campo de A Lomba a partir de las 17.00 horas.