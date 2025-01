Victoria trabajadadel Arosa ante el colista

Un solitario tanto de Úbeda permitió al Arosa juvenil sumar tres puntos muy importantes en esa lucha que mantiene por alejarse de los puestos de descenso. La visita del colista, el Veriña, era apropiada para conseguirlo, pero no resultó precisamente fácil, ya que los arlequinados no conseguirían perforar la meta rival hasta el minuto 61. Los de Perú fueron claros dominadores de la primera mitad, gozando de varias ocasiones muy claras, como un mano a mano de Pedro Bouzada o dos acciones de Seijoo que no se pudieron materializar. Enfrente, el Veriña tiraba de acciones a balón parado y de segundos balones para acercarse a la meta de Adrián Fuentes.

En el regreso de vestuarios, los locales controlaron algo más el juego. Fruto de ese dominio llegó una acción de transición, Úbeda conseguiría superar a Pelayo, anotando el que acabaría siendo el único tanto del encuentro. Por delante en el marcador, el Arosa estuvo acertado en frenar los ataques visitantes, que trataron de buscar la igualada. Sin embargo, el Arosa resistió para hundir un poco más a su rival en la tabla y alejarse de la zona de descenso.