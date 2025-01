El Arosa medirá su capacidad de reacción en la visita a la Sarriana

Prueba de alta exigencia la que tendrá el Arosa el domingo en A Ribela (17.00 horas) ante la Sociedad Deportiva Sarriana. No solo por la calidad del rival en liza, cuarto clasificado, sino también por la racha de tres partidos sin ganar por la que atraviesan los vilagarcianos.

Guillermo Oriol es el nuevo técnico lucense desde hace solamente dos jornadas. Llegó a un equipo en buena dinámica una vez su predecesor en el cargo, Jaime Paz, decidió embarcarse en la aventura del fútbol chino como parte del cuerpo técnico de Quique Setién.

Reconoce el propio Oriol que «fue una llegada un poco precipitada, pero tenía muchas ganas de volver al fútbol español después de varios años en el extranjero. Soy de una idea de fútbol similar a la de Jaime, tomé referencias del equipo y me ilusioné. El ambiente que me he encontrado es buenísimo y la dinámica diaria también».

Desde su llegada al banquillo de A Ribela cuenta con mejores sensaciones que resultados, tras empatar en el campo de la UD Ourense y ante el Arteixo en Sarria. Matiza Oriol que «en O Couto hicimos una gran primera parte. En casa nos empataron en la última jugada del partido en una acción a balón parado».

Los tres puntos viajaron para Sarria en la primera jornada. / Iñaki Abella

Después de 1o días de mini pretemporada en el parón navideño, el entrenador castellonense reconoce que «hemos podido trabajar un poco más en la idea de lo que queremos y como desarrollarlo. Queremos ser combinativos e intentar ser mejores que el rival a través del balón, pero estando el mayor tiempo posible en campo rival y tratando de finalizar».

Desde su llegada se ha preocupado por analizar el nivel de la competición y ha visto ya a la matoría de sus rivales. El Arosa no es una excepción: «Pude verlos en directo contra el Boiro y en vídeo ante el Alondras. Es un equipo con mucha calidad, experiencia y que incluso se ha reforzado en el mercado de invierno. Tenemos una idea clara de lo que nos pueden proponer. Nosotros queremos un partido largo y con mucho balón en nuestros pies, pero sabiendo que el Arosa es un equipo que nos va a meter muchos balones al área, siempre con dos opciones de remate y jugadores con mucha llegada».

Sin ningún tipo de subterfugio, Guillermo Oriol tiene claro que la mentalidad de su equipo debe ser «intentar ganar los 17 partidos que quedan. Luego ya se verá, pero queremos aspirar a lo máximo. Entiendo que el play off debe ser el listón en el que tenemos que estar como mínimo».

Una ambición que tendrá un buen medidor el domingo ante los de Míchel Alonso. «Cualquier partido va a ser difícil y el Arosa es un candidato al ascenso directo. Les respetamos, pero con mentalidad valiente», finalizó Oriol.

