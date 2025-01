El Arosa le pone una alfombra roja al Alondras (2-0)

Reconocía Míchel Alonso el mal partido de los suyos en su valoración. «Cerramos la primera vuelta como no queríamos. Sabíamos al campo al que veníamos. El equipo no estuvo cómodo en casi ningún momento del partido. Es un campo para hacer muy pocas cosas. Sobre todo, no dudar en ataque, ganar duelos, coger segundos balones… En todas esas situaciones no estuvimos bien. Cambiamos cosas, pero no salió bien».

Añadió al respecto que «sus goles reflejan que el equipo no estaba como debía. El primer gol un rechace y en el segundo gol nos anticipan en el borde del área. No hay que darle más vueltas, no estuvimos bien». No le gustó al técnico ferrolano prácticamente nada de su equipo y reconoció que «en el primer tiempo en lo único que estuvimos bien fue en la fase defensiva. Ellos tenían el balón, pero no sufríamos mucho. La idea era defender más cerca de la portería del Alondras. En el segundo tiempo estuvimos más desajustados porque no cumplimos con lo básico. Tuvimos alguna opción ya con el 2-0, pero no era nuestro día».