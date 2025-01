El Arosa mide su fortaleza en Cangas

El campo de Morrazo (16.30 horas) asiste al primer desplazamiento del año 2025 para el Arosa. Enfrente estará un Alondras que tratará de romper la racha de siete victorias consecutivas a domicilio de los arlequinados, algo antes nunca visto.

Imponerse a los de Cangas no es, ni mucho menos, cosa menor. Entre las dificultades está el propio estado físico de la plantilla de Míchel Alonso. Allí no podrá contar coin los lesionados Comparada, Luis Castro y Carlos Torrado, por lo que tocará reinventarse nuevamente. El más que probable debut de Duque alivia un poco la situación, pero también la participación de jugadores juveniles de División de Honor que no disputan jornada este fin de semana.

Vilagarcianos y celestes ejercerán esta tarde de visitantes. / Iñaki Abella

La última comparecencia de los de Cangas ante su afición se saldó con un 0-4 en favor del UD Ourense, líder de la categoría. Ahora están ubicados en la novena posición coin 22 puntos, nueve menos que los vilagarcianos.

Al Villalonga le toca empezar el año también a domicilio. Será a partir de las 17.00 horas en el Municipal de A Estrada. Un escollo nada fácil, pero una cita a la que los de Alberto Mariano llegan en medio de cuatro jornadas consecutivas sin perder.

Tras haber logrado 10 de los últimos 12 puntos, los celestes han salido de zona de descenso. Mantener esa línea al alza pasa por puntuar en un feudo en el que el Estradense solo ha podido ganar uno de los últimos seis partidos delante de los suyos.

