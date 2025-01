El Arosa necesita afinar la puntería

«Por volumen de ocasiones podríamos haber marcado algún gol más en casa, pero nos está costando finalizar esas acciones».

Esta frase, pronunciada por Míchel Alonso al término del encuentro ante el Boiro resume a la perfección lo ocurrido en los tres últimos encuentros del Arosa como local. El equipo arlequinado fue superior a sus rivales, generó numerosas ocasiones para ganar con solvencia, pero acabó sacando un solo punto ante Gran Peña, Silva y Boiro. Un punto, y gracias, porque en los dos últimos encuentros llegó a estar por debajo en el marcador.

Míchel Alonso señala que «el equipo crea, propone y acaba los partidos en campo rival, con bastantes llegadas pero nos está costando finalizar ese volumen de ocasiones que generamos», a lo que sed suma cierta debilidad defensiva que no acostumbra a aparecer en los encuentros disputados lejos de A Lomba.

En el último encuentro ante el Boiro, el estado del césped del campo vilagarciano también ayudó a impedir que el Arosa pudiese lograr la victoria. La intensa lluvia volvió a descubrir los problemas endémicos que tiene el césped de A Lomba desde hace muchos años.

El propio Míchel Alonso reconocía que «por el día y por como se encontraba el campo, nos costó porque el estado del césped ralentizó el juego bastante». Pese a los tres empates, el equipo sigue mostrando que tiene ambición y que está preparado para luchar por la primera plaza.

El añ0 2025 lo inicia a tan solo cuatro puntos del primer puesto, que ocupa la UD Ourense, después de recuperarse de los tropiezos registrados en las tres primeras jornadas de liga, con tres derrotas, dos de ellas en A Lomba.

En lo que respecta al encuentro del pasado sábado, Alonso reconoce que «siempre que empatas en casa no puede tener un buen sabor el punto que se logra, sobre todo si hicimos merecimientos para conseguir los tres, por lo que no podemos estar contentos». El equipo controló mejor el encuentro en la segunda mitad pero «ese gol tan pronto hizo que no entráramos bien en el partido y nos dificultó asentarnos en el nuevo sistema». Afortunadamente para los intereses arlequinados, el equipo fue a más «marcamos un gol y tuvimos ocasiones suficientes para meter otro, e incluso, no se señaló un penalti muy claro por mano dentro del área». La mejor noticia es que los arlequinados ya se encuentran en la segunda posición, «seguimos ahí, es cierto que queríamos tener más puntos que los 31 que figuran en nuestro casillero, pero ahora tenemos que tratar de seguir sumando para acercarnos al objetivo».

El próximo encuentro de liga será en Cangas, donde se medirán al Alondras, equipo que lucha por acercarse a la zona de play off de ascenso. De hecho, se encuentra noveno en la clasificación, con 22 puntos y esta a ocho del Estradense.

Pendientes de la evolución de Carlos Torrado

Apenas habían transcurrido unos minutos de la segunda parte del encuentro ante el Boiro cuando Carlos Torrado, al intentar un centro, se quedaba con el pie «enganchado» en el pésimo césped de A Lomba y se torcía el tobillo. «Me di cuenta, desde el primer momento, que ya no iba a poder seguir», explicaba al término del encuentro.El carrilero había sido uno de los más destacados del encuentro pero tenía que retirarse entre gestos de dolor. En los próximos días se le harán varias pruebas para saber cual es el alcance de la lesión que sufrió el carrilero, aunque todo apunta a que se perderá los próximos encuentros de liga.

Abalo estará en la Supercopa de España El presidente del Arosa, Manolo Abalo, estará en la Supercopa de España que se disputa entre el 8 y el 12 de enero en Arabia Saudí. El máximo responsable del cuadro arlequinado resultó agraciado en el sorteo que realizó la Real Federación Española de Fútbol para que cerca de medio centenar de representantes del fútbol no profesional pudiesen acudir a una cita de estas características. Esta propuesta fue impulsada por el actual presidente de la RFEF, el ribadumiense Rafael Louzán, como reconocimiento al trabajo que realizan los mandatarios de los clubs no profesionales. El premio incluye el desplazamiento ida y vuelta desde Madrid, alojamiento en régimen de pensión completa durante los días de estancia y el acceso a los partidos que se van a disputar. Además de poder disfrutar del fútbol, los agraciados van a participar en reuniones de trabajo para escuchar las inquietudes de los clubs con respecto a las competiciones que no son profesionales. La Supercopa de España arrancará el próximo miércoles en el estadio King Abdullah de Yeda con el encuentro que enfrentará a Barcelona y Athletic de Bilbao. La otra semifinal se disputará al día siguiente, y en ella se enfrentarán el real Madrid y el Mallorca, buscando una plaza en la final. Esta se va a disputar el próximo domingo, a partir de las 20.00 horas.

Suscríbete para seguir leyendo