El Arosa y el Boiro abren el nuevo año a ritmo de derbi

A partir de las 18.00 horas, Arosa y Boiro se verán las caras en A Lomba. Si el mal tiempo obligó a la suspensión de este partido que tenía que haberse disputado el pasado 24 de noviembre, la lluvia también parece estar invitada para esta tarde en partido correspondiente a la jornada 16.

A cinco puntos del liderato que ostenta el Unión Deportiva Ourense, los de Míchel Alonso necesitan ganar para recortar distancia y compensar los dos últimos empates en A Lomba ante el Silva y el Gran Peña. Unos resultados que el técnico todavía tiene muy presentes.

En la previa del choque, el de Ferrol destacó que «creo que los empates en casa son para estar enfadado por como se produjeron. Hay cosas difíciles de explicar porque los partidos estaban controlados y en un minuto se nos pusieron por delante en el último partido. Esto lo tenemos que corregir y no puede suceder. Contra el Silva no podemos competir tan mal como lo hicimos porque pudimos haberlo perdido. Se trata de competir 90 minutos no lo que nos apetezca».

Condicionados por las bajas de laterales específicos como Luis Castro y Mario, Alonso reconoce que tiene trabajado el partido para paliar esas ausencias: «No estamos prisioneros de ningún sistema ni de ningún modelo de juego, podremos adaptarnos a lo que consideremos mejor».

Los vilagarcianos esperan mejorar sus prestaciones en A Lomba. / Iñaki Abella

Tampoco pasa por alto Míchel Alonso que el Boiro pasa por una mejor situación, sobre todo en lo anímico, que a finales de septiembre. «Ahora está mucho mejor, compitiendo bien y los vamos a coger en un mejor momento anímico mucho mejor». Cabe destacar a este respecto que los de José Manuel Cardeñosa han hecho 7 de los 12 puntos disputados en el mes de diciembre.

En lo estrictamente táctico, el equipo barbanzano está jugando habitualmente con tres centrales. En este sentido, Alonso sostiene que «es cierto que contra equipos con línea de 5 fuimos capaces de atacar los espacios que nos deja el sistema. Sabemos que el Boiro es un equipo que en transición ofensiva te puede generar problemas, pero creo que estamos preparados para eso».

Las condiciones que presente el césped de A Lomba ante la gran cantidad de agua caída es otra cuestión que no escapa al análisis de un Míchel Alonso que tiene claro que «seguramente empecemos un partido que será totalmente diferente al que acabemos. Nos tendremos que adaptar».

Esperanzado en que se desenquiste pronto la licencia federativa del delantero Duque, el entrenador del Arosa no descarta la posibilidad de encontrar un refuerzo en el mercado de invierno. En este sentido, el ferrolano prioriza «que no se vaya nadie. Prefiero eso a que venga un jugador nuevo».

También José Rivera pone el foco en la importancia de los tres puntos ante el Boiro. Asegura el delantero que «creo que lo tenemos bien preparado. Estamos trabajando la manera de poder explotar los espacios en la línea de cinco que juegan habitualmente».

Subraya el vilagarciano que «es un derbi, habrá ambiente y no podemos relajarnos. Cada vez queda menos y tenemos que hacer una mejor segunda vuelta que la primera para poder ganar la liga. Espero que el equipo responda».

