Condena al CSD y a la RFEP por vulnerar derechos fundamentales de la Constitución

El juzgado central del contencioso administrativo número 4 de Madrid ha dado un severo varapalo a la Federación Española de Piragüismo (RFEP) y al Consejo Superior de Deportes, al estimar la demanda de Alfredo Bea, presidente de la Federación Gallega de Piragüismo, en la que se denunciaba la vulneración de hasta cuatro derechos fundamentales en el articulado de las bases electorales de la entidad.

La sentencia considera probado que se vulneraron los derechos de igualdad, al honor, intimidad personal y familiar, así como el de participación en asuntos públicos, todo porque en las bases figura un artículo en el que se especificaba que los candidatos electorales deberían carecer de antecedentes penales por delitos contra la administración pública, como fue el caso de Alfredo Bea, que llegó a ser inhabilitado por siete años para ser concejal tras retirarle una multa de aparcamiento a un integrante de Protección Civil.

El articulado de las bases fue de la REFP, pero el CSD es el ente que tutela a la Federación de Piragüismo (y al resto de federaciones deportivas) por lo que debería haber velado por que estas no incurrían en ningún tipo de irregularidad, por lo que al dar luz verde aprobó “la extralimitación en la que incurre el reglamento, ejerciendo ambas administraciones competencias que, por mandato constitucional, solo pueden ejercer los jueces”.

“Si un ciudadano es condenado a una pena de inhabilitación especial y, una vez cumplida la pena, se le impide presentar candidatura a un cargo por tener antecedentes penales, en la práctica se está prolongando la pena más allá de lo acordado”, explica la sentencia, antes de señalar que la extralimitación “también es material, ya que se pretende extender una inhabilitación para ser concejal o alcalde a otro cargo electivo no incluido en el fallo de la sentencia” que condenó en su día a Alfredo Bea.

Es por ello que el tribunal considera que el recurso contencioso administrativo debe ser estimado porque “se ha establecido una causa para no poder ser candidato a la presidencia de dicha Federación que no se contempla en la Orden por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas; se considera que dicha causa de inelegibilidad es contrario al derecho de igualdad y a la no discriminación”.

Bea se mostraba ayer satisfecho de una sentencia que “se va a volver a repetir en otras instancias como la Agencia de Protección de Datos, donde también lo he denunciado”. Para el presidente de la Federación Galega y candidato, se deberían “depurar responsabilidades en el CSD y el TAD porque esta sentencia les quita los colores porque el órgano que tenía que garantizar la corrección de las bases, no lo hizo; además, ese mismo órgano se guarda en un cajón todos los expedientes que hemos presentado denunciando las tropelías de la Federación, así que creo que alguien de esas administraciones debe dar muchas explicaciones”.