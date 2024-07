Carlos Torrado regresa a su casa

Debutó siendo todavía un juvenil en el primer equipo del Arosa en una temporada en la que destacó como lateral después de desempeñarse en la base como extremo. Se fue buscando nuevos retos y, tras pasar por Coruxo, Polvorín y Racing Vilalbés, el vilanovés Carlos Torrado regresa a casa para intentar devolver al Arosa a la 2ª RFEF. Así lo reconocía en su presentación como jugador arlequinado en el día de ayer, acompañado del presidente, Manolo Abalo, y del director deportivo, Dani Abalo.

Torrado reconocía ayer estar “muy contento por volver a la que considero mi casa y participar en este proyecto”. Reconoce que estos años fuera del Arosa le han servido para mejorar su capacidad defensiva y viene con la intención de “ayudar en todo lo que pueda” y con la experiencia que da el haber jugado en categorías superiores, llegando a debutar con el CD Lugo en 1ª RFEF. En el banquillo, Torrado se va a encontrar con un conocido. Míchel y él coincidieron en el Coruxo durante año y medio, cuando el técnico ferrolano le dio la oportunidad de jugar en la antigua 2ª B. Esa coincidencia también ha sido importante a la hora de que Torrado se decidiese por la opción del Arosa. Tal y como reconocían el presidente y el director deportivo, Torrado llega a la que fue su casa teniendo abiertas puertas en equipos de superior categoría, algo que “es de agradecer y que hay que reconocer”, explicaba ayer Dani Abalo.

El director deportivo también insistía en el modelo que quieren implantar en el Arosa, una plantilla corta, de unos veinte jugadores de calidad y recurrir a la cantera para cubrir aquellos puestos que sean necesarios. “Creemos en que hay que darle confianza a esos jugadores” que se desempeñan en la División de Honor juvenil, la categoría más alta del fútbol español para los jóvenes. Abalo reconoce que “Míchel confía en los jóvenes y, además de los que han dado el salto al primer equipo, van a ser varios los que entrenen de manera habitual con ellos”.

Esta semana podrían cerrarse tres o cuatro incorporaciones más que servirían para ir cerrando el equipo para la próxima campaña. En esa lista no estará el central Martín Sánchez, que ha descartado la opción del Arosa para irse al Boiro. Las formas elegidas para hacerlo no han gustado a Dani Abalo que ayer apuntaba que “me dio su palabra dos veces y la excusa que puso para no renovar no me la creo”. De todas formas, Abalo apuntaba que “no quiero darle importancia a esto, simplemente es un jugador que no quiere estar aquí”.