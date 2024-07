El Umia y el ED Arousa destacan en Portugal

La representación arousana dejó una marca indeleble en el prestigioso torneo Douro Cup, celebrado en Vilanova de Gaia, Portugal. Tanto las jugadoras sub 17 del Umia, reforzadas con una selección de otras jóvenes promesas, como la expedición de 75 jugadores de la Escuela Deportiva Arousa, destacaron en sus respectivas categorías.

El club de Barrantes se enfrentó a rivales de gran calibre como Ermesinde, Somos Fútbol (México) y Oliveira Douro. Su destacada actuación las llevó a semifinales, donde lograron una victoria histórica al eliminar al Sporting de Portugal. En la final se impusieron al Alexandria de Estados Unidos.

El ED Arousa desplazó a Portugal a cinco equipos y cerca de 75 jugadores. / FDV

Cinco equipos fueron la representación del ED Arousa de Vilagarcía. Los equipos sub 13 y sub 14 acumularon experiencia mientras que el sub 15 se proclamó subcampeón. La victoria llegó en categoría sub 16 mientras que el sub 17 logró un destacado tercer puesto, completando así el gran desempeño de la cantera arousana.