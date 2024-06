El Arosa apuntala su mediocampo con el fichaje de Óscar Varela

Óscar Varela se convierte en la segunda cara nueva del Arosa. El mediocentro defensivo coruñés de 25 años llega a Vilagarcía procedente del Atlético Arteixo, club en el que acaba de completar dos temporadas de un gran crecimiento en lo individual.

El ofrecimiento que le hizo llegar el club vilagarciano le llevó a desestimar otras ofertas con las que contaba. Reconoce que “fue todo bastante rápido. Estaba valorando otras opciones, pero me llamó Míchel Alonso y me mostró el interés y es un proyecto que me interesó desde el principio”. El hecho de tener que desplazarse a Vilagarcía por las mañanas para entrenar le obligó a cambiar su horario laboral. Una circunstancia que fue la que desbloqueó su fichaje.

Varela reconoce tener un perfil más defensivo que ofensivo. / Cedida

El pasado curso superó los 2.800 minutos de juego en el equipo de Ponte dos Brozos siendo titular en 32 de los 33 encuentros en los que participó. No pasa por alto el coruñés que “también jugué de lateral y de central. Estos dos últimos años en 3ª RFEF conté con la máxima confianza y me adapto a lo que me pide el entrenador, pero donde mejor me encuentro es como mediocentro con un perfil más defensivo. Soy un jugador que intenta trabajar mucho lo físico, cuidarme y estar a un nivel físico óptimo”.

Respecto a su nuevo club tiene claro Óscar Varela que “por afición, apoyo social e instalaciones es un club de otra categoría. Jugué los dos últimos años en A Lomba y, junto a O Couto, son los mejores campos de largo para sentir el fútbol de toda la categoría”.

