Luis Castro llega al Arosa para ocupar su lateral izquierdo

Luis Castro fue presentado como nueva incorporación del Arosa. El lateral zurdo de 22 años y natural de Ribadumia llega a Vilagarcía procedente del Rácing Villalbés donde participó en 15 partidos del pasado curso en 2ª RFEF, categoría en la que también militó en la campaña 2022/23 en las filas del Polvorín tras el título de 3ª RFEF logrado en el ejercicio anterior en las formando en las filas del filial lucense.

Manuel Abalo destacó el paso del futbolista ribadumiense por el club en las etapas alevín e infantil y añadió que “tiene una trayectoria muy amplia y con un crecimiento deportivo importante”. Por su parte, Dani Abalo considera sobre la nueva incorporación que “es un lateral al que le gusta atacar y que tiene muchas virtudes”.

En sus primeras palabras como jugador arlequinado, Luis Castro destacó su “agradecimiento al Arosa por la confianza depositada. Vengo con todas las ganas de ayudar a devolver al equipo a 2ª RFEF. Desde el primer momento me atrajo la idea de volver a Vilagarcía”.

Respecto a su rendimiento la pasada temporada, reconoce el futbolista natural de Leiro que “tuve una lesión a mitad de temporada y luego me costó entrar porque perdí la confianza del entrenador”. Luis Castro, que reconoce poder rendir en otras posiciones además de la de lateral izquierdo, debutó en Segunda División en las filas del Lugo en un partido ante Las Palmas, club el lucense con el que también jugó dos eliminatorias de Copa del Rey.

Castro junto al presidente Manuel Abalo. / Iñaki Abella

Dispuesto a dar el máximo por el club, el ribadumiense ya habló con Míchel Alonso y señala que “sé que me va a exigir para que dé mi máximo y eso me motiva. Estoy seguro que nos vamos a llevar muy bien a nivel profesional”.

La llegada de Luis Castro tiene además el componente de que es un jugador de la comarca. En este sentido, Manuel Abalo considera que “tenemos que contar con ellos. Queremos una plantilla compensado con los jugadores de casa y con los que vienen de fuera. Ojalá fuésemos capaces de tener una plantilla con todos los jugadores de la zona, pero eso tampoco es posible. La idea de todos es subir al Arosa de categoría”.

Dani Abalo: “Martín Sánchez tiene que dejarnos las cosas claras”

Dani Abalo también se refirió a los dos jugadores de la pasada campaña de los que aún se desconoce su futuro. En el caso de Sergio Cotilla apuntó sobre su futuro que “se sabrá cuando él lo vea oportuno”. Por otro lado, sobre Martín Sánchez el director deportivo apuntó que tiene la oferta de renovación, pero “tiene que dejarnos las cosas claras porque ahora no lo están”.

En cuanto a la composición de la plantilla señaló Dani Abalo que “tenemos alguna primera opción cerrada, pero no vamos a precipitarnos”. A ello añadió que “vamos a traer jugadoras que prioricen estar en el Arosa. Si piensan en otros equipos ya no me los planteo”.

