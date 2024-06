Soraya Hermida se corona como la mejor pescadora en profundidad de España

El Campeonato de España de pesca submarina, celebrado en Gijón el pasado fin de semana, deparó el título nacional para Soraya Hermida Piñeiro, representante del Club Pérez Sub de Vilagarcía.

La pescadora residente en Noia alcanzó un total de 22.450 puntos en el total de las 10 horas de pesca en la costa asturiana divididas en dos jornadas de competición. La segunda posición recayó en Mónica Doñate (17.090 puntos) completando el podio la también gallega Isabel Arroyo (13.350 puntos).

Soraya Hermida quiso compartir el título de campeona de España con la vilagarciana Belén Díaz Iglesias, del Club Raspa, quien renunció a la posibilidad de participar tras su subcampeonato gallego para realizar la importante labor de lanchera de la recién coronada como campeona de España. “Estoy muy agradecida a Belén porque me parece un gesto increíble y fue clave para poder ganar el campeonato”, apuntó. También participó José Abalo como ayudante en el título conseguido.

Soraya Hermida mostrando algunas de sus capturas. / FDV

Tras iniciarse hace tres años en la pesca submarina, Soraya Hermida reconoce que “la verdad es que es un sueño ganar un Campeonato de España en tan poco tiempo”. Su primera experiencia en una cita nacional fue en Sanxenxo y reconoce que “no me fue nada bien. Pagué la inexperiencia y terminé en la novena posición. No estaba preparada para dar el mejor nivel y poder hacerlo ahora y ganar entre las mejores del país es algo que no me esperaba y estoy feliz por ello”.

La dinámica de competición establecía diferentes especies a capturar y un tope en cada una de ellas, llegando Soraya Hermida a ese máximo es más de una ocasión. Fue así en el caso de los lábridos (pintos y maragotas), donde solo se podían pescar un total de 10. Esa facilidad fue clave para ganar con tanta holgura la clasificación final.

Cabe reseñar que las condiciones de mar y viento fueron extremas, llegando incluso a peligrar la celebración del campeonato. Una circunstancia que añade más valor al título logrado por la pescadora del Pérez Sub de Vilagarcía.

