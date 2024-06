Martín Diz: “Me quedo para ascender, tengo esa idea en la cabeza”

Martín Diz continuará un año más en el Arosa tras el acuerdo de renovación alcanzado entre ambas partes. El vilagarciano cumple así su deseo de volver a pelear por el ascenso a 2ª RFEF y se suma a la continuidad de compañeros como Antón Concheiro, Pacheco, Iñaki Martínez, Javi Pereira y los canteranos Dani Sánchez, Noel Chaves y Sergio Prieto.

“Vine el año pasado para ayudar a ascender y lo dimos todo para conseguirlo. No pudo ser y me quedó la espinita. Además, un año en el club de mi ciudad es muy poco y, desde mi llegada, me trataron muy bien. Me sentía un poco en deuda con el club y por eso no dudé en renovar”, asegura el futbolista.

Acerca de la profunda renovación en la construcción de la plantilla, Martín Diz reconoce que “cuando algo no se consigue los cambios siempre suceden. Es verdad que son muchas las salidas, pero hay que confiar en los que planifican y remar siempre a favor”.

Los entrenamientos matinales que impondrá Míchel Alonso no son ninguna novedad para el atacante arlequinado. Apunta a este respecto que “todos los clubes profesionales entrenan por la mañana. Nosotros, haciéndolo a primera hora de la tarde no estábamos mal, pero el club quiere dar un paso adelante en su estructura y entiende que es un paso que hay que dar”.

Martín Diz en el partido ante la UD Ourense disputado en Vilaxoán. / Iñaki Abella

En cuanto a la configuración de la plantilla, el futbolista con paso por las canteras del Celta y el Pontevedra opina que “se está dando protagonismo a la base del club y lo veo muy bien. Somos un grupo joven que, seguro, también tendrá la cuota de veteranía necesaria para poder optar con garantías a lo que todos queremos que es llevar el equipo a 2ª RFEF”.

Otra de las cuestiones que pesaron a la hora de dar el sí quiero a la renovación en el Arosa fue la conversación mantenida con Míchel Alonso. Reconoce Diz que “me transmitió la idea que tiene en lo colectivo y en lo que a mí se refiere, y la sintonía es total”.

En cuanto a ambición, el futbolista no quiere medias tintas y habla sin tapujos: “El objetivo es ascender y yo me quedo para ascender, tengo esa idea en la cabeza”.

Un generador ofensivo con ánimo de marcar más goles

Procedente del Pontevedra con el que militó en 1ª RFEF, Martín Diz se mostró esta temporada como un jugador desequilibrante en situaciones de banda. Su capacidad de desborde y de pase fueron fuentes de alimentación del ataque arlequinado durante los 35 partidos que disputó, siendo titular en 23 de ellos, anotando 5 goles. Es precisamente, ese registro el que tiene pensado superar en el próximo ejercicio.

“Espero superar esa cifra y espero que sea por mucho”, apuntó. También se acuerda de la afición de cara a lo que está por venir y le atribuye un papel “muy importante porque el Arosa tiene una afición muy grande”.

